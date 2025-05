Volley Mercato: Adhuo Malual rinforza il roster di Monviso

LA CARRIERA-

Adhu è nata a Roma e il suo giovane talento è stato subito notato dai tecnici federali del Club Italia dove ha militato dal 2017 al 2019 partecipando al campionatio di A2 e poi di A1. Entrata da subito nel giro delle nazionali giovanili, ha vinto l’oro agli Europei Under 18 del 2018 e l’argento ai Mondiali Under 21 del 2019 dopodichè è andata a Sassuolo in A2 per poi trasferirsi nel gennaio 2021 negli Stati Uniti, alla University of Texas, per partecipare al campionato NCAA con le Longhorns.

Nel 2022 è tornata in Italia a Casalmaggiore dove ha giocato due stagioni culminate con la convocazione in Nazionale dove ha debuttato nel 2023 nella VNL.

Per lei si sono così aperte le porte del Vero Volley Milano dove ha raggiunto la finale della Champions League per poi passare al Bisonte.

Le parole Adhu Malual

« Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo con Il Monviso Volley. Ci tengo a ringraziare il club per avermi dato questa opportunità. Porterò tanta carica, grinta e determinazione. Mando un saluto a tutti e anche ai tifosi che sono spettacolari. A presto!!! Adhu ».

Le parole del direttore sportivo Francesco Cicchello

« Siamo felici di essere riusciti ad avere con noi uno dei migliori opposti del campionato italiano di Serie A1. Adhu non ha bisogno di presentazioni, al Pala Bus Company tutti hanno potuto apprezzare le sue grandi qualità fisiche e tecniche. Con il suo arrivo la prima linea della Wash4green avrà una nuova e preziosa bocca di fuoco. Per lei è anche arrivata la convocazione con la nazionale di Velasco dove è entrata a far parte del gruppo di 30 atlete a disposizione per la VNL 2025 ».