Un cerchio da chiudere dopo una stagione di grandi successi e l'Italia di Julio Velasco , a caccia di un nuovo trionfo dopo quelli ottenuti in Nations League a cavallo dello straordinario oro olimpico di Parigi, parte bene ai Mondiali 2025 di volley: battuta 3-0 la Slovacchia a Phuket (Thailandia) nella prima gara della Pool B. Il titolo iridato sfugge alle azzurre da quell'unica vittoria conquistata nell'ormai lontano 2002: nelle ultime due edizioni sono arrivati un argento (nel 2018) e un bronzo (nel 2022). Le prossime due sfide saranno contro Cuba e contro il Belgio (a sua volta vittorioso 3-0 sulle caraibiche all'esordio). Rivivi la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti.

Italia-Slovacchia 3-0 (25-20, 25-14, 25-17)

17:00

Ora c'è la sfida a Cuba: quando tornerà in campo l'Italia

Dopo il successo sulla Slovacchia al debutto nei Mondiali di volley femminile, l'Italia tornerà in campo contro Cuba tra due giorni (24 agosto, ore 12 italiane) nella seconda giornata della Pool B a Phuket (in Thailandia).

16:51

Azzurre inarrestabili: è la 30 ª vittoria di fila!

Continua la marcia inarrestabile delle azzurre di Velasco: quella ottenuta al debutto nei Mondiali contro la Slovacchia è la 30 ª vittoria consecutiva per l'Italia, vincitrice dell'oro olimpico a Parigi e delle ultime due edizioni della Nations League.

16:43

+++ L'Italia chiude i giochi: il terzo set finisce 25-17! +++

Finisce con un fallo a rete della Slovacchia il terzo set, vinto dall'Italia con il punteggio di 25-17: la sfida finisce 3-0 per le azzurre che partono così bene nella Pool B della prima fase dei Mondiali.

16:40

Omoruyi a segno, ace di Orro: 22-15 per le azzurre, time-out Slovacchia

Italia ancora a +7 dopo un punto della nuova entrata Omoruyi e un ace di Orro: 22-15 il punteggio in favore delle azzurre e time-out chiamato dal ct della Slovacchia.

16:35

Ace di Egonu e allungo Italia: 18-11

Ace di Egonu e allungo a +7 per l'Italia, ora avanti 18-11 nel terzo e potenzialmente decisivo set della sfida contro la Slovacchia.

16:32

Attacco vincente di Nervini, azzurre avanti 13-10

Dopo un errore in battuta di Danesi arriva un attacco vincente dell'ispirata Nervini: azzurre ora avanti 13-10 nel terzo set.

16:26

Ace di Nervini ed errore slovacco: +2 Italia

Un ace di Nervini e un errore in attacco della Slovacchia consente all'Italia di portarsi sul +2 (punteggio ora sul 6-4)

16:24

Iniziato il terzo set: Sylla firma l'1-1

Iniziato il terzo set: primo punto per le slovacche, poi risponde Sylla che riporta l'Italia sull'1-1.

16:17

+++ Antropova chiude il secondo set: 25-14! +++

È un attacco vincente di Antropova a chiudere il secondo set in favore dell'Italia, che se lo aggiudica con il punteggio di 25-14 e ora è avanti 2-0 sulla Slovacchia nel conteggio dei parziali.

16:15

Punto di Antropova e ace di Giovannini, poi Fahr: +11 per le azzurre

Punto di Antropova, ace dell'altra nuova entrata Giovannini e Fahr a segno: +11 per le azzurre ora avanti 23-12.

16:13

Muro vincente di Fahr: Italia avanti 20-12

Muro vincente di Fahr, l'Italia resta avanti in questo secondo set: 20-12 ora il punteggio in favore delle azzurre.

16:09

Le slovacche provano a reagire e accorciano a -7

Reazione della Slovacchia, che prova a rientrare in gioco in questo secondo set e dopo un errore di Sylla accorcia a -7 (15-8 per l'Italia ora il punteggio).

16:05

Troppi errori in battuta per la Slovacchia, azzurre a +10

Ennesimo errore in battuta per le slovacche, con l'Italia che ne approfitta e vola sul +10 in questo secondo set (13-3).

16:01

Ancora Egonu, un muro azzurro e poi Sylla: 8-0 Italia

Ancora un punto di Egonu, poi un muro vincente delle azzurre, un tocco intelligente di Sylla e un altro punto si Egonu: Italia avanti 8-0 nel secondo set della sfida contro le Slovacche.

15:59

Iniziato il secondo set: azzurre subito avanti 4-0, time-out Slovacchia

Iniziato il secondo set di Italia-Slovacchia, con le azzurre partite fortissimo e avanti 4-0 dopo un bel pallonetto di Egonu (finora 5 punti per lei) e un altro di Nervini. Time-out chiamato dalla Slovacchia

15:54

+++ Il primo set è dell'Italia: 25-20! +++

Dopo un'invasione aerea la Slovacchia regala con un'altra infrazione di piede il punto decisivo del primo set all'Italia, che chiude il parziale sul 25-20.

15:51

Muro di Fahr: nuovo +4 azzurro e time-out per la Slovacchia

Muro vincente di Sahr e nuovo +4 per l'Italia, che conduce 23-19 nel primo set. Nuovo time-out chiamato dal ct della Slovacchia.

15:46

La Slovacchia si riporta a -2, time-out chiamato da Velasco

La Slovacchia reagisce e si riporta a -2: con la sua Italia ora avanti 17-15 il ct azzurro Velasco chiama il time-out.

15:42

Egonu inarrestabile, l'Italia resta avanti: 15-11

Egonu inizia a carburare e le slovacche non riescono a frenare i suoi attacchi: l'Italia resta avanti e a distanza di sicurezza nel primo set.

15:38

Muro di Orro e ace di Nervini: azzurre a +4 e time-out Slovacchia

Prima fuga delle azzurre che con un muro di Orro e un ace di Nervini allungano sul +4 (10-6). Time-out chiamato dal ct della Slovacchia.

15:33

Avvio equilibrato: 3-3

Avvio di match equilibrato tra le azzurre e le slovacche: 3-3 il punteggio in questo primo set.

15:31

Iniziata la sfida tra Italia e Slovacchia

È iniziata la sfida tra Italia e Slovacchia, valida per la prima giornata della Pool B della prima fase dei Mondiali di volley femminile. Questa la formazione iniziale dell'Italia che va per prima in battuta: Orro-Egonu; Sylla-Bervini; Danesi-Fahr; De Gennaro (L).

15:26

È il momento degli inni nazionali, poi via a Italia-Slovacchia

È il momento degli inni nazionali al Saphan Hin Municipal Stadium, poi sarà tutto pronto per l'inizio della sfida tra Italia e Slovacchia.

15:22

Le rivali delle azzurre nella Pool B: vittoria del Belgio su Cuba

In attesa della sfida tra Italia e Slovacchia, nella Pool B è andato in scena il confronto tra Belgio e Cuba che ha visto le caraibiche sconfitte con il risultato di 3-0 (25-23, 25-14, 25-11 i parziali in favore delle belghe).

15:15

L'Italia dei record: 29 vittorie e 3 ori di fila

Quella di Julio Velasco è l'Italia dei record. Attese tra poco dall'esordio ai Mondiali, le azzurre sono reduci da 29 vittorie consecutive e da tre ori di fila, conquistati nelle ultime due edizioni della Nations League e alle Olimpiadi di Parigi.

15:07

I precedenti tra Italia e Slovacchia

Quella in programma tra poco a Phuket, valida per la prima giornata della Pool B nella prima fase dei Mondiali di volley femminile, sarà la quinta partita a vedere di fronte Italia e Slovacchia. Il bilancio dei precedenti è tutto in favore delle azzurre, che hanno vinto tutte le quattro sfide fin qui disputate.

15:01

Mondiali, il calendario delle azzurre nella prima fase (Pool B)

Questo il calendario dell'Italvolley femminile nella Pool B della prima fase dei Mondiali:

22 agosto (ore 15:30 italiane): Italia-Slovacchia

24 agosto (ore 12 italiane): Italia-Cuba

26 agosto (ore 12 italiane): Italia-Belgio

14:56

Le 14 azzurre convocate da Velasco e capitanate da Danesi

Ecco le 14 azzurre convocate dal ct Julio Velasco per i Mondiali di volley femminile:

Palleggiatrici - 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Centrali - 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 19. Sarah Fahr, 25. Yasmina Akrari.

Schiacciatrici - 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Opposti - 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi - 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

14:51

Mondiali, la vigilia di Moki De Gennaro: l'intervista esclusiva

Il libero dell'Italia di volley femminile, Moki De Gennaro, ha parlato in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio alla vigilia dell'esordio ai Mondiali contro la Slovacchia: "Tutti ci aspettano per batterci: siamo pronte. Sfidare mio marito Daniele (Santarelli, coach della Turchia) nell’epilogo? Sarebbe stimolante". LEGGI TUTTO

14:47

Italia-Slovacchia, come seguire l'esordio delle azzurre

È tutto pronto a Phuket per l'esordio dell'Italia di Julio Velasco, che nel primo incontro della fase a gironi affronta la Slovacchia, inserita nella Pool B insieme a Belgio e Turchia. Sarà possibile seguire la partita delle azzurre in diretta tv, in streaming o tramite la diretta testuale del Corriere dello Sport-Stadio. TUTTI I DETTAGLI

Saphan Hin Municipal Stadium, Phuket