Volley Mercato: Monviso mette Mennecozzi in regia

LA CARRIERA-

Classe 2003, inizia a giocare a pallavolo all’età di 5 anni, suscitando da subito l’interesse degli addetti ai lavori: a 14 anni, infatti, esordisce già in B2 con il Corridonia. L’anno successivo viene chiamata nella Volley Academy Sassuolo, dove raggiunge e conquista la finale scudetto under 16. Igor Volley Novara e Timent Empoli sono le esperienze successive in serie B1, prima di approdare nella serie cadetta con le calabresi del Soverato. L’inizio della stagione seguente vede Ludovica impegnata con il Volta Mantovana, mentre nella seconda parte è protagonista nell’Esperia Cremona, ancora una volta in serie A2. Dopo la parentesi in Polonia nel Białystok, conclusasi con un ottimo sesto posto, Ludovica torna in Italia per cimentarsi ancora una volta nella serie A2 italiana con il Tenaglia Abruzzo Volley (stagione 24-25). Disputa l’ultima stagione a Tenerife con la maglia dell’Aguere. Sulla sabbia, al Lido Cristalda di Vieste, Ludovica (in coppia con Elena Pietrini) conquista il Queen of the Beach Serie A battendo nella finalissima Serena Ortolani e Giulia Leonardi nell’edizione del torneo di beach volley 2025 riservato alle giocatrici che militano nei campionati di serie A1 e A2.

Le parole di Ludovica Mennecozzi

« Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Monviso Volley. Arrivo con grandissima motivazione e tanta voglia di dare il massimo, mettendomi a disposizione della squadra perché credo fortemente che i risultati più importanti nascano sempre dal gruppo. Dopo l’esperienza dello scorso anno a Tenerife, sono felice di tornare in un campionato competitivo e stimolante come quello italiano, con l’obiettivo di crescere ancora sia a livello personale che sportivo. Non vedo l’ora di incominciare questa stagione, di lavorare insieme alle mie nuove compagne e allo staff, e soprattutto di conoscere tutti i nostri tifosi: il loro supporto sarà fondamentale e non vedo l’ora di sentirli al nostro fianco durante tutto il campionato ».