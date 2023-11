Roma vince la maratona contro Casalmaggiore

CREMONA- Maratona entusiasmante quella del PalaRadi di Cremona che vede lottare entrambe le formazioni con grinta. Non bastano però 145 minuti alla Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore per piegare una Roma Volley Club arcigna e mai doma pur con tre giocatrici sopra i 20 punti (Perinelli e Smarzek 25 e Edwards 22) e con quattro muri personali per Edwards e 3 per Lohuis. Le giallorosse, trascinate da Bici con 24 punti, Melli con 19 e una buona distribuzione di Bechis mettono sul campo una prestazione positiva e più cinica nei finali dei set, soprattutto nel terzo portato a casa ai vantaggi, 28-26. Buoni segnali però anche dalle rosa che hanno comunque dimostrato di saper lottare.