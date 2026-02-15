Perugia scende in A2, Bergamo è ai Play Off, Cuneo si rilancia 

ROMA- Il penultimo turno di Regular Season ha emesso importanti verdetti per quel che concerne il campionato di A1 Femminile sia per i piazzamenti Play Off che in coda alla classifica con la qualificazione matematica di Bergamo alle sfide che portano al titolo e la retrocessione, ormai aritmetica di Perugia in A2 . Da registrare il colpo esterno della Honda Cuneo Granda Volley a Novara che riapre completamente la corsa salvezza, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri si piazza al quarto posto in solitaria, legittimando un percorso di grande continuità.

La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano supera in quattro set la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, condannando aritmeticamente le umbre alla retrocessione con un turno d’anticipo. Al Palaverde le campionesse in carica partono con autorità, impongono ritmo e qualità in attacco nel primo set, ma devono fare i conti con l’orgoglio di Perugia, capace di reagire nel secondo parziale e di trascinare ai vantaggi un combattutissimo quarto set. Decisiva la firma di Lubian sul 26-24 finale, che evita il tie-break. MVP Fatoumatta Sillah, migliore realizzatrice con 22 punti e riferimento costante nei momenti chiave; sul fronte opposto, i 20 punti di Gardini tengono vive le speranze fino all’ultimo pallone, senza però cambiare il destino della stagione umbra.

Prova di spessore per la Savino Del Bene Scandicci, che al Pala BigMat regola in tre set la Cbf Balducci Hr Macerata e blinda il secondo posto in classifica. La formazione toscana interpreta il match con grande equilibrio, limitando gli errori e facendo valere la propria superiorità a muro (14 i punti nel fondamentale), vero spartiacque della gara. Antropova chiude con 16 punti, ben supportata dalla regia lucida di Ognjenovic e dalla solidità complessiva garantita da Bosetti, premiata MVP. Per Macerata, i 17 punti di Decortes rappresentano l’unico vero faro offensivo, ma non bastano a prolungare la sfida oltre il terzo set.

Quarto posto in solitaria per la Reale Mutua Fenera Chieri, che supera in tre set la Omag Mt San Giovanni in Marignano con una prestazione ordinata e concreta, chiusa in appena 1h12 di gioco. Determinante la qualità in attacco e l’intelligenza al servizio, che mettono costantemente sotto pressione la ricezione avversaria. MVP la regista Sarah Van Aalen, capace di distribuire con efficacia il gioco offensivo: Nervini guida le marcatrici con 15 punti, seguita da Nemeth (14), Kunzler (10) e Gray (10). Per le romagnole, solo Zhuang raggiunge la doppia cifra in una serata complessa contro un avversario superiore per ritmo e continuità.

Impresa della Honda Cuneo Granda Volley, che espugna il PalaIgor al tie-break contro l’Igor Gorgonzola Novara e compie uno scatto decisivo in chiave salvezza. La gara si sviluppa su equilibri sottili: Cuneo parte forte, subisce la reazione di Novara, ma resta lucida nei momenti cruciali del quinto set. Pesano nell’economia dell’incontro gli errori della formazione di coach Bernardi, ma è soprattutto la determinazione delle ospiti a fare la differenza. MVP Magnani, preziosa in seconda linea, mentre in attacco domina Diop con 26 punti, firmando anche il pallone decisivo. Fondamentale l’apporto di Pucelj (16 punti, 3 ace). Sul fronte novarese, i 32 punti di Tolok e i 21 di Ishikawa non bastano a evitare un ko che rallenta la corsa.

Vittoria di peso anche per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, che supera al tie-break la Wash4green Monviso Volley. Punto prezioso per le pinelle, che agganciano Macerata ma agguantano il dodicesimo posto grazie al quoziente set. Dopo un avvio favorevole alle marchigiane, guidate dai 25 punti di Bici, le piemontesi reagiscono conquistando secondo e terzo set. Nel finale, però, è Vallefoglia a ritrovare precisione e lucidità, chiudendo davanti al proprio pubblico. Per Monviso, 25 punti di Davyskiba e 22 di Kindermann certificano una prova generosa ma non sufficiente.

Successo al quinto set anche per Bergamo, che consolida il settimo posto imponendosi su Il Bisonte Firenze dopo oltre due ore di gioco. Le toscane partono meglio, vincendo con autorità il primo set e imponendosi ai vantaggi nel secondo, ma la svolta arriva con l’ingresso di Mosser, MVP e trascinatrice della rimonta orobica con 13 punti. La regia di Eze valorizza al meglio le soluzioni offensive di Kipp (14 punti) e Meli (13), mentre a Firenze non bastano i 24 punti di Knollema e i 14 di Acciarri per chiudere una gara rimasta in bilico fino all’ultimo scambio.

TUTTE LE SFIDE-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Domenica di volley verso i play-off: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, certa del primo posto in Regular Season in campionato, ospita la Bartoccini-Mc Restauri Perugia alla ricerca di punti salvezza nella 12a giornata del girone di ritorno della Serie A1 Tigotà. È un fiorire di iniziative nel contorno della gara del Palaverde, è il giorno di un nuovo Social Day Cuoredarena– Un cuore per l’autismo: la dedica odierna è per Fondazione Oltre il labirinto con madrine dell’evento le Pantere Sillah, Munarini, Zhu, De Gennaro e Daalderop.

I sestetti di giornata: coach Daniele Santarelli cerca feedback positivi da tutte le Pantere alla penultima della stagione regolare, Ewert al palleggio, Adigwe opposta, Daalderop e Sillah bande, Lubian e Munarini centrali, Scognamillo libero. Dall’altra parte, coach Micoli sceglie l’ex di giornata Gennari in regia, Markovic è l’opposta, Gardini e Fiesoli le schiacciatrici, Lemmens e Mazzaro le centrali, Recchia il libero.

Doppio ace di Munarini, Pantere presto avanti con un 7-2 che mette subito Perugia a distanza di sicurezza dopo un avvio senza sbavature. Adigwe imita la centrale a servizio (9-3, 12 punti, 2 muri e 3 aces per lei), con la fast di Lubian Ewert ha già mandato a referto tutte le attaccanti (12-3). Gardini dà la scossa a Perugia ma si tradisce con qualche errore a servizio (19-11), Ewert si mette in proprio, Fiesoli tiene a galla le ospiti che si arrendono sulle difese di Scognamillo e compagne (25-18, set point con genialata di Sillah che nel primo set segna 4 punti con il 66% in attacco).

Bartoccini in vantaggio a inizio secondo set con due colpi di Gennari (1-4), le Pantere impattano, ma trovano una Perugia coriacea in difesa e con una Lemmens in più (9-11). Prosecco DOC alla ricerca del miglior smalto con il time-out chiamato da coach Santarelli dopo l’ace di Gennari, poi Munarini segna a servizio e Lubian mura (14-15); Daalderop supera il muro (ne fa 14 l’olandese), Fiesoli mantiene le distanze, ma Adigwe ha altre idee (21-21, 6 punti e 2 muri per l’opposta nel set). Nel finale passa Perugia, l’1-1 lo firma Gardini.

Perugia tiene il piede premuto sull’acceleratore con Markovic, poi Sillah pareggia (6-6). Munarini si sblocca a muro (8-10), coach Santarelli attinge dalla panchina per mettere Wolosz, Haak e Fahr. Da qui la partita torna sui binari gialloblù: Haak spariglia le carte (18-13, 5 punti su 6 palloni attaccati per la svedese, finirà con 11 centri senza errori), Sillah buca da posto 4 e Lubian chiude il terzo set sul 25-17.

Muro di Gennari in apertura di quarto set (2-3), Sillah continua sugli standard in attacco (7-7, 22 punti e titolo di MVP per la slovena). Gardini ha fortuna con la pipe e con il servizio (7-12), coach Santarelli opera il doppio cambio per ristabilire l’andamento, Micoli risponde con Kump e Turla, con tanto di ace per la regista (12-17). Parziale immediato per la Prosecco DOC (17-17), Gardini segna un altro punto pesante, Mazzaro trova l’ace (21-24): Zhu entra e annulla due set point, Haak regala un match point a Conegliano, sul 26-24 di Lubian esplode il Palaverde.

I protagonisti-

Serena Scognamillo (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)-« È stata sicuramente una partita difficile, abbiamo avuto un po' di alti e bassi, Perugia ci ha messo in difficoltà, ma siamo state brave a riprenderci nel quarto set. Per loro era una delle ultime chance per salvarsi, nel secondo set non abbiamo fatto abbastanza bene, ma ci abbiamo messo tanto cuore e siamo riuscite e prenderci il risultato pieno ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO-BARTOCCINI-MC RESTUARI PERUGIA 3-1 (25-18, 21-25, 25-17, 26-24)

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi ne, Zhu 2, Scognamillo, Ewert 4, Lubian 2, De Gennaro ne, Haak 11, Munarini 7, Wolosz, Adigwe 12, Daalderop 14, Chirichella ne, Fahr 4, Sillah 22. All. Santarelli

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Kump 1, Turlà 1, Perinelli, Lemmens 9, Sirressi ne, Fiorucci ne, Markovic 10, Recchia, Bartolini 1, Mazzaro 5, Gennari 8, Fiesoli 11, Gardini 20. All. Micoli

ARBITRI: Marigliano, Zanussi

Durata set: 26′, 27′, 24′, 29′ Tot: 106’

MVP: Fatoumatta Sillah (Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 5130

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Wash4green Monviso Volley

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna alla vittoria al termine di una partita combattutissima, ma la Wash4Green Monviso strappa un preziosissimo punto e mostra una condizione di forma super. La squadra di coach Nica ha avuto un match-point per portare a casa l’intera posta ed ha pagato a caro prezzo i 35 errori, alcuni nei momenti decisivi dell’incontro. Ottima la prova di squadra, con picchi in Davyskiba (25 punti e il 39% di efficienza), Kindermann (22 punti e il 32%) e Dodson (a tratti inarrestabile, con 13 punti e il 42%). Un po’ altalenante la Megabox, ma capace nei momenti determinanti di far valere la qualità delle proprie bocche da fuoco (Bici 25 punti, decisiva in battuta, e e Omoruyi 15) e di una panchina lunga che ha consentito a Pistola di ruotare le proprie atlete per tutti e cinque i set.

Nel primo set la Megabox parte di gran carriera (7-3), aiutata da qualche errore di troppo delle ospiti, sospinte da un gruppo di tifosi folto e appassionato. Kindermann recupera un mini break, Davyskiba firma il -1 (7-8) e ma poi sbaglia la palla del pari. Omoruyi allunga di nuovo a +4 (12-8), ma è sempre Davyskiba a riportare sotto il Monviso (12-13). Un muro di Butigan ricaccia a -3 le ospiti, Bici aggiunge il punto del 18-14. Giovannini manda out e Monviso torna a due lunghezze, restituisce il favore D’Odorico e si torna al +4 (20-16). Bici strappa il +5, entra Battistoni per Bridi e Omoruyi mura Kindermann (22-16). Bici è scatenata ma Monviso non si arrende: Kindermann e Davyskiba dimezza il distacco (21-23) ma poi D’Odorico sbaglia il servizio. Monviso arriva a -1 con un muro su Omoruyi, ma è proprio la schiacciatrice azzurra a chiudere 25-23.

Nel secondo set Omoruyi riprende da dove aveva interrotto (2-0), ma il muro di Akrari su Bici dà il sorpasso. Kindermann trova il +2 (5-3), la Megabox impatta subito ma D’Odorico firma l’ace dell’8-6. Monviso conserva il prezioso break sino a quando Butigan mura il 12-12. Davyskiba strappa il nuovo mini break, Omoruyi manda out un attacco che danza sul nastro e Monviso va a +3 (16-13). Davyskiba suona la carica e porta le piemontesi a +4 (20-16). Kindermann allunga a +6 con un attacco e un muro su Omoruyi. Entrano Lázaro, Carletti e Ungureanu, ma Kindermann è implacabile e sigla il 24-19. Il turno di servizio di Bici riporta a -1 le tigri, Nica rimette in campo Siftar e Bridi, chiude D’Odorico 25-23.

Nel terzo set Pistola conferma il sestetto di fine secondo set, Carletti firma due punti in fila ma un ace di D’Odorico dà il sorpasso al Monviso (5-4). Rsiponde Butigan con un punto al servizio (7-6), Davyskiba trova il mini break del 9-7. Dodson mantiene avanti Monviso, Battistoni guida da par suo la manovra e un muro di D’Odorico su Bici costringe Pistola a chiamare timeout (10-13). La Megabox torna a -1 con Bici, ma un ace di Battistoni fissa il 17-14. Torna Giovannini per Ungureanu, Bici sorpassa con un turno di servizio micidiale dove tutta la squadra difende qualunque cosa (22-20). Sorpassa Davyskiba, Carletti manda out e la Megabox si ritrova sotto 24-22. D’Odorico sbaglia il servizio ma Giovannini manda out il pallonetto del pari (23-25).

Nel quarto set Pistola ripropone Omoruyi, l’avvio è nuovamente equilibrato. Si procede a suon di cambi palla, tra le ospiti giganteggia Dodson. Akrari mura per il sorpasso (10-9), entra Thokbuom per Butigan e firma subito il pari a 11. Candi manda out e Monviso trova il mini break (14-12), la capitana si rifà con un muro cruciale su Kindermann che mantiene a ridosso le tigri (14-15). Bici manda sull’asta, Monviso ora trova il +3. Anche Carletti manda out, tornano Bartolucci e Giovannini. D’Odorico sbaglia e riporta a-1 le tigri, Giovannini si fa murare la palla del pareggio (17-19), pareggia a muro Thokbuom. Davyskiba mantiene avanti le pinelle con due attacchi in fila, Battistoni beffa Giovannini a rete, Candi pareggia a 23. Dodson trova il match-point su Thokbuom, che lo annulla subito. Kindermann manda out (25-24 Megabox), chiude Bici (26-24).

Nel tie-break parte fortissimo Dodson (2-0), pareggia Bici e sorpassa Candi. Giovannini allunga 4-2. Kindermann ribatte colpo su colpo, Omoruyi strappa il +4 volando in cielo dopo il cambio di campo (9-5). Lei stessa non riesce a chiudere il 14-9 e Monviso torna a -2. Bici strappa il 14-11, l’ennesimo video-challenge decreta la vittoria delle tigri per 15-11.

I protagonisti-

Chiara De Bortoli (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « La differenza l’ha fatta la squadra, non era una partita facile perché loro venivano qui per fare punti, ne avevano bisogno. Noi dobbiamo ritrovare il nostro gioco dell'inizio del girone di ritorno, ce la stiamo mettendo tutta, ma non è facile perché stiamo giocando veramente tanto e la stanchezza comincia a farsi sentire ».

Ilenia Moro (Wash4Green Monviso Volley)- « Vediamo il lato positivo, abbiamo fatto un punto ma certo ne abbiamo persi due. Siamo li, noi ci crediamo. L’ultima partita è una trasferta difficilissima perché andiamo a Conegliano e sappiamo che loro non lasciano mai punti a nessuno. Dipende solo da noi. Certo che se oggi avessimo fatto tre punti un sospiro di sollievo potevamo farlo ».

Il tabellino-

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA – WASH4GREEN MONVISO 3-2 (25-23, 23-25, 23-25, 26-24,15-11)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Butigan 9, Bartolucci 1, Omoruyi 15, Candi 8, Bici 25, Giovannini4 ; De Bortoli (L), Lázaro 1, Carletti 6, Ungureanu 4, Thokbuom 4. N.e. Feduzzi (L), Stoyanova, Mitkova. All. Pistola.

WASH4GREEN MONVISO: Kindermann 22, D’Odorico 14, Akrari 8, Bridi 1, Davyskiba 25, Dodson 13; Moro (L), Battistoni 3, Siftar, Bussoli. N.e. Sylves, Harbin, Scialanca (L). All. Nica.

ARBITRI: Vagni, Angelucci.

Durata set: 27’, 28’, 28’, 31’, 16’. Tot. 144’.

MVP: Chiara De Bortoli (Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia)

Spettatori: 729

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

La brutta prestazione e la sconfitta nel derby con Monviso sono acqua passata. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 gira pagina nel migliore dei modi tornando alla vittoria con un netto e meritato 3-0 sull’Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Con una giornata ancora da disputare, il risultato permette di eguagliare il record biancoblù di vittorie (18) e punti (54) nella Serie A1 Tigotà della stagione 2022/2023.

Spirito e compagne entrano in campo con il giusto atteggiamento e grazie a una prestazione attenta in tutti i fondamentali chiudono l’incontro con le romagnole in poco più di un’ora. Tranne le fasi iniziali della seconda frazione le chieresi hanno sempre la partita in mano, aggiudicandosi i tre set con parziali a 13, 18 e 23.

Il premio di MVP va a Van Aalen che orchestra ottimamente il gioco. Le giocatrici in doppia cifra sono quattro: Nervini (15), Nemeth (14), Dervisaj (10) e Gray (10). Nel tabellino spicca l’eccellente 56% di positività complessiva in attacco.

Si inizia con un 3-0 per Chieri grazie al servizio in rete di Zhuang, all’attacco vincente di Nemeth e al tap-in di Dervisaj. Dopo il 3-1 di Nardo le biancoblù piazzano un altro filotto di 3 punti e sul 6-1 (muro di Gray) Bellano chiama il primo time-out. Al rientro l’errore al servizio di Dervisaj vale il 6-2. Il distacco si stabilizza nell’ordine di grandezza dei 5 punti fin verso metà set. Nella seconda parte le chieresi allungano a 17-10 (Nervini), 20-11 (ace di Nervini) e 24-13 (ace di Van Aalen su Bracchi, entrata da pochi scambi). Alla prima palla set l’attacco lungo di Bracher chiude la frazione 25-13.

Nel secondo set punto a punto fino al 5-5 quando Caruso con un attacco e un muro, e un ace di Straube consegnano a San Giovanni in Marignano il 5-8. Chieri torna a contatto con un muro di Nemeth (8-9), pareggia a 11-11 con un pallonetto di Nervini e passano per la prima volta in vantaggio grazie a un ace di Nemeth aiutato dal nastro (13-12). Il successivo attacco in rete di Brancher spinge Bellano e fermare il gioco. Sul 15-14 il turno di battuta di Cekulaev frutta un parziale di 4-0 che porta Chieri a 19-14. Zhuang torna a muovere il punteggio romagnolo (19-15). Nel finale Spirito e compagne controllano senza affanni, guadagnano 7 palle con un primo tempo di Gray (24-17) e al secondo tentativo ottengono il 25-18 grazie a un pallonetto di Nervini.

Nel terzo parziale sul 4-4 Chieri ottiene i primi punti break grazie all’errore in battuta di Zhuang e agli attacchi vincenti di Dervisaj e Nervini (7-4). Al rientro dal time-out di Bellano le biancoblù chiudono con Dervisaj uno splendido e combattutissimo scambio (8-4). San Giovanni in Marignano si sblocca con Nardo (9-5). Di lì in poi con un ritmo molto regolare in tutti i fondamentali la squadra di Negro mantiene sempre almeno un paio di punti di vantaggio e torna ad allungare nella seconda parte del set raggiungendo i 5 punti grazie a un’arpionata a rete di Gray (17-12). Ottenute 3 palle set con una fast di Cekulaev (24-21), Chieri fa scendere i titoli di coda al terzo tentativo con Dervisaj (25-23).

I protagonisti-

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «E’ stata una bella prestazione. Ora recuperiamo tutte le energie perché ci aspetta una settimana veramente tosca con la coppa europea in Polonia e l’ultima di campionato a Perugia».

Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni in Marignano)- «Oggi non siamo riuscite a fare il nostro gioco. Ci aspetta un ultimo sforzo in casa per dare il tutto per tutto e coronare nel migliore dei modi un’annata molto difficile».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3-0 (25-13; 25-18; 25-23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Nemeth 14, Cekulaev 8, Gray 10, Nervini 15, Dervisaj 10; Spirito (L); Ferrarini, Dambrink. N. e. Antunovic, Alberti, Degradi, Bah; Bonafede (2L). All. Negro.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Straube 1, Brancher 3, Kochurina 6, Caruso 5, Zhuang 10, Nardo 7; Panetoni (L); Nicolini 1, Ortolani 1, Bracchi 1. N. e. Piovesan, Parini, Wilson; Tellone (2L). All. Bellano;

ARBITRI: Verrascina, Mazzarà

Durata set: 19′, 21′, 25′.

MVP: Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri ‘76)

Spettatori 1232

Bergamo - Il Bisonte Firenze

Ci voleva un match mozzafiato per festeggiare la qualificazione ai Play Off Scudetto. E Bergamo ha deciso di regalarlo al suo pubblico con un tie break vincente. Arrivato dopo aver rimontato da 0-2. E con la vittoria arriva anche la certezza del settimo posto in classifica a una giornata dal termine della Regular Season.

L’avvio del match si mostra complesso come previsto: Firenze arriva a Treviglio con l’intenzione di avvicinare le rossoblù in classifica e parte forte con Acciarri e Tanase. Cervellin, che schiera Cese Montalvo e Bolzonetti in banda, prova a trovare equilibrio sfruttando anche capitan Mlejnkova in seconda linea, ma le toscane vanno a chiudere il primo set in vantaggio. La rotta non si inverte nel secondo, malgrado la rimonta finale di Bergamo, da 19-24 a 24 pari con i colpi di Weske e Mosser, entrate in corsa, resa vana da un muro e un attacco di Acciarri. Quella del terzo set è una storia diversa, complice il trend in attacco di Mosser (4, 50%) e delle centrali Manfredini e Meli che consentono a Bergamo di tenere viva la partita. La schiacciatrice americana si conferma ne quarto parziale: Mosser firma 4 attacchi e un muro nei momenti decisivi di un parziale che Bergamo strappa con forza a Firenze andando a completare la rimonta e portando la sfida al tie break. Avvio turbolento, al cambio di campo è -4. Manfredini fa muro punto per il 10 a 10 e poi sorpassa e fa pure break: è 12-10. Bergamo non si ferma più e va a prendersi la vittoria.

I protagonisti-

Jenny Mosser (Bergamo)- « E’ stata una partita intensa, ci siamo trovati a rincorrere ma siamo state brave a riprenderle in corsa. Il finale è un po’ il riassunto della sfida che ci ha permesso di prenderci la vittoria ».

Rachele Morello (Il Bisonte Firenze)- « Oggi abbiamo giocato due partite diverse: all’inizio loro hanno sbagliato tanto e noi siamo state molto più ciniche nei momenti importanti, mentre nella seconda parte abbiamo commesso troppi errori che ci sono cosati la partita. Il sogno play off comunque è ancora vivo, siamo ottavi e vogliamo lottare fino alla fine per conservare questa posizione ».

Il tabellino-

BERGAMO- IL BISONTE FIRENZE 3-2 (17-25 24-26 25-18 25-21 15-11)

BERGAMO: Bolzonetti 3, Manfredini 13, Eze 2, Cese Montalvo 7, Meli 13, Kipp 14, Armini (L), Mosser 13, Weske 6, Mlejnkova 3, Ferrario, Micheletti (L), Carraro, Strubbe. Allenatore Cervellin.

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 13, Acciarri 14, Morello 2, Knollema 24, Malesevic 5, Bukilic 15, Valoppi (L), Villani 2, Lapini (L), Zuccarelli, Kacmaz, Agrifoglio, Colzi. Allenatore Chiavegatti.

Arbitri: Pozzato, Brunelli.

Durata set: 22′, 27′, 24′, 27′, 17′; Totale: 117′.

MVP: Jenny Mosser (Bergamo)

Spettatori: 1337

Savino Del Bene Scandicci - Cbf Balducci Hr Macerata

È secondo posto per la Savino Del Bene Scandicci che vince per 3-0 (25-15,25-20,25-17) nel venticinquesimo turno di Regular Season di Serie A1 ai danni della Cbf Balducci Hr Macerata e si assicura matematicamente la seconda posizione in classifica!

Un match condotto con autorità dalle padrone di casa sin dai primi scambi, con un primo set archiviato senza troppi patemi per 25-15 grazie ad un’ottima Antropova (7 punti nel set).

Nel successivo parziale prova la Cbf Balducci Hr Macerata a reagire, restando in partita sino al 19-19, ma successivamente cedendo sotto i colpi di una Bosetti infermabile sul finale di set (25-20). Nell’ultimo parziale è ancora la Savino Del Bene Volley a dettare il ritmo, sospinta dalle conclusioni di Ruddins (6) e capace di chiudere in proprio favore per 25-17.

Ekaterina Antropova è la Top Scorer delle biancoblù con 16 punti a referto, ma da segnalare sono anche le prove di Nwakalor e Weitzel, entrambe autrici di 11 punti, e Caterina Bosetti, nominata MVP con 8 punti e il 73% di efficienza in ricezione. Per le ospiti, in doppia cifra la sola Decortes (17), seguita da Kokkonen (8) e Kockarevic (6).

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha realizzato un maggior numero di muri vincenti (14-1) e di punti diretti al servizio (2-0). Per quanto riguarda le percentuali, le toscane registrano anche numeri superiori sia in ricezione (86%-72%) che in attacco (51%-41%).

La Savino Del Bene Scandicci schiera il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, la coppia Bosetti e Franklin come schiacciatrici con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Manuela Ribechi.

La squadra di coach Lionetti schiera la diagonale Batte-Decortes, in posto 4 la coppia Kokkonen e Kockarevic mentre al centro Mazzon e Clothier. Il libero è Bresciani.

Vantaggio della Savino Del Bene Scandicci in avvio con Antropova (8-5). I muri di Nwakalor permettono la fuga delle toscane (13-6), anche a +8 con Franklin (17-9). Sul finale di set sono sempre le biancoblù ad avere il controllo (22-15), capaci in seguito di sigillare il primo parziale sul 25-15 sempre con la propria opposta.

Volano le ragazze di coach Gaspari anche nel secondo set con Franklin (9-6). Impattano e mettono la freccia le ospiti con Kokkonen (11-12), dando il via ad una fase giocata punto a punto (16-16). La diagonale di Bosetti permette il vantaggio (19-18), indirizzando di fatto la frazione per la Savino Del Bene Volley: il tocco di seconda intenzione di Maja permette la vittoria del set (25-20).

Coach Gaspari inserisce Ruddins per Franklin nella nuova frazione. Ripartono forte le biancoblù, avanti di tre lunghezze con Antropova (10-7). Il muro di Weitzel ferma l’attacco di Decortes per il 14-9, permettendo la fuga definitiva delle sue. Sale di giri l’attacco della Savino Del Bene Volley sul finale con Ruddins (21-13) e, nonostante l’accenno di rimonta della Cbf Balducci Hr Macerata con Piomboni, porta a casa il match per 25-17.

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Oggi abbiamo blindato il secondo posto, ma non mi piace parlare di un percorso che non è ancora chiuso, perché manca una partita di regular season che, purtroppo aggiungo, sarà ininfluente per entrambe le squadre, ma che ci servirà molto in vista delle due sfide con Novara. Va detto che fare una regular season come quella che abbiamo fatto, in un campionato così difficile, con appena tre sconfitte all’attivo, non era affatto scontato. Mi ricordo molto bene quello che si pensava di questa squadra dopo Cuneo. Le ragazze hanno lavorato e hanno meritato, il secondo posto non era banale da raggiungere: deve darci la giusta energia per capire il grande lavoro che abbiamo svolto, perché adesso si entra nella fase dentro-fuori della stagione, che è la fase più bella, quella per cui abbiamo iniziato a lavorare ad agosto. Voglio fare un grandissimo ringraziamento a tutte e 14 queste ragazze, perché hanno fatto un percorso incredibile. Adesso vogliamo mettere in campo tutta la benzina e tutta l’energia che ci serviranno nello scontro con Novara, che sarà estremamente difficile ».

Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sapevamo che venire qui sarebbe stato difficile, in alcuni frangenti ce la siamo giocata e siamo riuscite a uscire anche da alcuni momenti di difficoltà e questo è un segnale importante. Nel primo set abbiamo sofferto il loro muro, ma nel corso della partita abbiamo trovato soluzioni diverse e ci siamo adattate meglio. Affrontavamo una grande squadra, costruita per palcoscenici importanti, e questo lo sappiamo. Ci portiamo a casa quanto di buono abbiamo fatto e da lì ripartiamo, lavorando durante la settimana in vista dell’ultima sfida contro Bergamo ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – CBF BALDUCCI HR MACERATA: 3-0 (25-15,25-20,25-17)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 6, Franklin 7, Ribechi (L2), Bosetti 8, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 11, Antropova 16, Weitzel 11. All.: Gaspari.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L1), Batte, Sismondi 5, Kokkonen 8, Kockarevic 6, Bonelli n.e., Mazzon 1, Piomboni 2, Ornoch n.e., Crawford n.e., Clothier 5, Decortes 17. All: Lionetti.

Arbitri: Brancati, Clemente

Durata set: 21’, 24’, 22’ Tot: 67’

Igor Gorgonzola Novara - Honda Cuneo Granda Volley

La Honda Cuneo Granda Volley trova una vittoria pesante nel proprio finale di stagione, prendendosi con voglia il derby contro la Igor Gorgonzola Novara. Le Gatte sono riuscite nell’impresa si espugnare il Pala Igor al tie break dopo una partita di pure lotta.

Avvio di primo parziale in equilibrio, ma Novara avanti 8-7. Nel cuore del set la Igor resta avanti di una lunghezza (16-15), nonostante il tentativo di fuga, a cui le Gatte rispondono. Nel finale sono proprio le biancorosse a trovare il break decisivo per prendersi il parziale 23-25.

Secondo set che comincia con una super rotazione di Tolok in battuta: solco scavato e 8-2. Nel prosieguo del parziale le Gatte provano a tornare sotto, portandosi a -3 (16-13). Tuttavia nel finale la Igor gestisce bene e pareggia i conti (25-19).

Il terzo set si apre con Novara avanti di tre lunghezze: 8-5. Le Gatte rientrano sul 12-12, ma le padrone di casa cambiano nuovamente marcia (16-13). Il finale ricalca quello del secondo parziale, con Cuneo che ci prova, ma Novara chiude 25-18.

Quarto set con avvio equilibrato: Gatte avanti 7-8. Le biancorosse continuano a guidare nel cuore del parziale, grazie ad un break di vantaggio (14-16). Tuttavia nel finale Novara recupera e raggiunge Cuneo sul 20-20, dando vita ad un tramonto di set da cardiopalma. Si lotta, ma sono le Gatte a spuntarla 23-25.

Il tie break si apre con le Gatte avanti di un break (3-5), poi subito rimontate (5-5). Parità fino al nuove break biancorosso che porta il parziale sul 7-10. Novara pareggia i conti sul 10-10, ma nel finale l’orgoglio di Cuneo porta la vittoria in Granda (13-15, 2-3).

I protagonisti-

Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « Complimenti a Cuneo che ha ottenuto una vittoria meritata, da parte nostra c'è profondo rammarico perché volevamo tenerci strette il quarto posto e rischiamo di aver vanificato tutto. Abbiamo sbagliato troppo, nei momenti decisivi siamo mancate in lucidità e questo purtroppo lo abbiamo pagato. Adesso dobbiamo metterci subito alle spalle questa delusione e tramutarla in rabbia, da mercoledì inizia una doppia sfida di Champions League con Scandicci che vogliamo giocarci alla grande ».

Linda Magnani (Honda Cuneo Granda Volley)- « È stata una partita bellissima Abbiamo lottato su ogni pallone, dall’inizio alla fine e siamo state premiate. Era importante avere questo atteggiamento ed era fondamentale trovare questi punti per il nostro campionato ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 2-3 (23-25 25-19 25-18 23-25 13-15) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Tolok 32, Ishikawa 21, Van Avermaet 9, Cambi 1, Alsmeier 18, Bonifacio 11, De Nardi (L), Herbots 1, Carraro, Melli, Mims (L), Costantini, Squarcini, Baijens. All. Bernardi.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile 1, Pucelj 16, Koulisiani 10, Diop 26, Rivero 10, Keene 6, Magnani (L), Cecconello 5, Marring 2, Pritchard 1, Bardaro (L), Atamah, Allaoui. All. Tisci.

ARBITRI: Canessa, Giglio.

Durata set: 27', 25', 31', 28', 19'; Tot: 130'.

MVP: Linda Magnani (Honda Cuneo Granda Volley)

Spettatori: 2530.

I RISULTATI-

Eurotek Laica Uyba-Numia Vero Volley Milano 0-3 (17-25, 20-25, 14-25) Giocata ieri

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Monviso Volley 3-2 (25-23, 23-25, 23-25, 26-24, 15-11)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-0 (25-13, 25-18, 25-23)

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-18, 21-25, 25-17, 26-24)

Bergamo-Il Bisonte Firenze 3-2 (17-25, 24-26, 25-18, 25-21, 15-11)

Savino Del Bene Scandicci-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-15, 25-20, 25-17)

Igor Gorgonzola Novara-Honda Cuneo Granda Volley 2-3 (23-25, 25-19, 25-18, 23-25, 13-15)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 69 (24 – 1); Savino Del Bene Scandicci 62 (22 – 3); Numia Vero Volley Milano 59 (19 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 54 (18 – 7); Igor Gorgonzola Novara 52 (18 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 39 (14 – 11); Bergamo 33 (9 – 16); Il Bisonte Firenze 28 (9 – 16); Eurotek Laica Uyba 27 (8 – 17); Omag-Mt San Giovanni In M.No 23 (7 – 18); Honda Cuneo Granda Volley 22 (8 – 17); Wash4green Monviso Volley 21 (7 – 18); Cbf Balducci Hr Macerata 21 (7 – 18); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 15 (5 – 20).

IL PROSSIMO TURNO- 21/02/2026 Ore 20.30

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Eurotek Laica Uyba

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Wash4green Monviso Volley

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara

Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci

Honda Cuneo Granda Volley – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Bergamo – Cbf Balducci Hr Macerata