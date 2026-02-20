Ultima di Regular Season: in palio Play Off e salvezza

Cominciando dalle retrovie della classifica, la lotta per l’agognata salvezza coinvolgerà quattro formazioni: l’Omag-MT San Giovanni in M.no, 23 punti, l’Honda Cuneo Granda Volley, 22, la Wash4Green Monviso Volley e la Cbf Balducci Hr Macerata, a pari merito a 21 punti ma con le piemontesi al momento avanti per il quoziente set. Le romagnole ospiteranno l’Eurotek Laica UYBA (DAZN e VBTV), le gatte accoglieranno la Megabox Ond. Savio Vallefoglia (Rai Play e VBTV), le pinelle saranno di scena in casa della capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano (VBTV) mentre le marchigiane se la vedranno con Bergamo (DAZN e VBTV). Le combinazioni sono molteplici quel che è certo è che sarà una serata al cardiopalma e che tutte e quattro dovranno guadagnare più punti possibili tenendo sempre un occhio sugli altri campi.

L’accesa contesa si intreccerà anche con la corsa Playoff perché le bustocche, none con 27 punti, cercheranno di superare Il Bisonte Firenze, distante un punto, per l’ingresso tra le migliori otto. Le toscane accoglieranno al Pala BigMat l’Igor Gorgonzola Novara (DAZN e VBTV), a sua volta con uno sguardo fisso su un altro campo, quello del PalaBarton, dove la Reale Mutua Fenera Chieri proverà a difendere il quarto posto (+2 sulle cugine) e il fattore campo nei Quarti Playoff nella sfida alla già retrocessa Bartoccini Mc Restauri Perugia (VBTV).

Infine, paradossalmente senza interessi di classifica il big match tra la Savino Del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano (VBTV). Le toscane hanno tre punti di vantaggio sulle meneghine e tre vittorie in più, quindi in nessun modo la squadra di coach Lavarini potrà superare quella di coach Gaspari. Ma, a pochi giorni dall’inizio dei Playoff, guai a dare per insignificante uno scontro diretto, soprattutto considerato che le due squadre potrebbero ritrovarsi, come nelle passate tre stagioni, in Semifinale.

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Eurotek Laica Uyba

Ultima giornata di regular season. Una gara per decidere un’intera stagione. La lotta salvezza in Serie A1 è ancora apertissima: con Perugia già aritmeticamente retrocessa in A2, resta un solo verdetto da emettere. E coinvolge, nell’ordine, Omag-Mt, Cuneo, Monviso e Macerata, racchiuse in pochissimi punti al termine di un girone di ritorno segnato da ribaltamenti continui. Omag-Mt ha costruito la propria rincorsa soprattutto negli scontri diretti, quelli che pesano doppio quando la classifica si accorcia. La crescita è stata evidente nella fase muro-difesa con letture più pulite e nella gestione dei momenti chiave: break costruiti con pazienza, meno frenesia nei finali punto a punto, più lucidità nella distribuzione. Qualche difficoltà contro le squadre di vertice non ha cancellato la capacità di fare risultato nelle gare decisive, trasformando la pressione in energia competitiva. Macerata ha alternato prestazioni di spessore a cali improvvisi, pagando a tratti discontinuità e passaggi a vuoto nei set centrali. Monviso ha ritrovato entusiasmo e ritmo, ma non sempre la continuità necessaria per capitalizzare. Cuneo, invece, ha lasciato per strada occasioni preziose, incapace in alcune circostanze di trasformare match alla portata in bottino pieno. La classifica resta cortissima. In questo scenario, ogni set conquistato nel girone di ritorno pesa come un macigno: un parziale strappato ai vantaggi, un break difeso con ordine, una ricezione tenuta sotto pressione possono determinare la differenza tra permanenza in A1 e retrocessione. Ora non contano più i calcoli: contano nervi saldi, qualità tecnica e capacità di stare dentro la partita punto dopo punto.

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Siamo arrivati all’ultima giornata e sabato affronterete Busto Arsizio in una partita molto importante per entrambe le squadre. In gare così decisive spesso anche l’aspetto mentale ha un peso rilevante. Come si prepara il gruppo sotto questo profilo? “Noi conosciamo perfettamente l’importanza di questa partita. Inoltre, è ormai da due mesi che conviviamo con una situazione in cui ogni gara è stata decisiva. Credo quindi che la squadra sia abituata a gestire questo tipo di pressione e sia pronta ad affrontare il contesto che ci aspetta. L’aspetto mentale è sicuramente importante, ma lo sarà ancora di più la preparazione tecnica e tattica della partita, in relazione alle qualità di Busto Arsizio, per riuscire a contrapporci nel modo più efficace possibile »

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)- « Sarà una partita difficile, così come si sono dimostrate essere tutte in questo campionato, una partita importante per i punti in palio e per quello che possono valere. Ma non solo: è una partita che si servirà per ritrovare quello spirito che un po' abbiamo ritrovato nella gara con Milano e che ci servirà anche nelle gare che verranno successivamente ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Wash4green Monviso Volley

Va in scena sabato sera l'ultima giornata di regular season del campionato di A1, tutta in contemporanea. La Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano, già certa del primato matematico, chiude la Regular Season della Serie A1 Tigotà ospitando la Wash4green Monviso Volley per la 13a giornata di ritorno (fischio d’inizio ore 20.30). Tutti i verdetti del campionato italiano nella serata di domani, dalla griglia play-off alla lotta retrocessione. Monviso ha gli stessi punti di Macerata, ma vanta un miglior quoziente set e giocherà al Palaverde per restare nella massima serie. Le Pantere, invece, contano 69 punti in graduatoria e cercano la venticinquesima vittoria in campionato, a una settimana di distanza dall'inizio dei play-off.

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Siamo abituati a giocare con continuità e ad allenarci poco; per questa settimana e la prossima, invece, abbiamo deciso di dare qualche giorno di riposo alle ragazze e di gestire il programma in maniera differente. Era importante che le giocatrici staccassero per approcciarsi al meglio al rush finale dal punto di vista mentale e fisico. La partita di domani contro Monviso è l’ultima di una Regular Season che abbiamo vinto meritatamente dopo un bel percorso. La chiudiamo in casa contro una squadra che cercherà a tutti i costi punti per salvarsi, ma come sempre noi pensiamo a noi stessi e non agli obiettivi altrui. Il nostro focus per la gara di domani sera è proseguire nel nostro percorso di crescita e riprendere il passo sugli standard dove ci eravamo lasciati. Con tanti allenamenti a disposizione abbiamo la chance di toccare tanti temi che non abbiamo l’occasione di affrontare durante la stagione fitta di partite, ben venga un periodo così dove riusciamo a lavorare maggiormente in palestra. Ma non perdiamo di vista il piano competitivo, durante i play-off lavoreremo sulla tattica e sui dettagli di campo, aspetti determinanti in gare secche che valgono la stagione. Giocheremo la seconda gara su 3 di fila al Palaverde, non c’è posto migliore per trovare la miglior condizione che non sia davanti ai nostri tifosi. ».

Silvia Bussoli (Wash4green Monviso Volley)- « Per noi è un’ultima gara di campionato molto difficile, complicata in tutti i sensi sia per il valore di Conegliano che per il risultato che ne conseguirà ma anche per il campo in cui andremo a giocare che immaginiamo per l’ultima di Regular Season si riempirà di tifosi. Il valore della squadra che andiamo ad incontrare lo sappiamo tutti. Quello che ci proponiamo noi è di mettere in campo la nostra miglior partita con estrema lucidità e concentrazione, lottando palla su palla per raccogliere tutto il possibile ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Sabato 21 febbraio, alle ore 20.30, la Bartoccini MC Restauri Perugia scenderà in campo al PalaBarton Energy per l’ultima gara di regular season. Un appuntamento dal sapore particolare per le Black Angels, chiamate a chiudere davanti al proprio pubblico una stagione che ha già emesso il suo verdetto. L’avversario sarà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, formazione piemontese in piena corsa play-off. Le chieresi, già certe della qualificazione alla post-season, vogliono difendere il quarto posto dall’assalto di Novara, distante appena due punti. Motivazioni altissime, dunque, per le ospiti, che arriveranno a Perugia con l’obiettivo di blindare una posizione preziosa nella griglia finale. La sfida avrà anche il sapore degli ex: tra le fila di Chieri figurano infatti Anett Nemeth e Anastasia Cekulaev, pronte a ritrovare il pubblico del PalaBarton Energy da avversarie. Sul fronte perugino, invece, l’aritmetica retrocessione in A2 è arrivata domenica scorsa, al termine della trasferta di Conegliano. Un epilogo amaro che, però, non cancella la voglia di chiudere con orgoglio e determinazione. Le Black Angels non hanno più nulla da chiedere alla classifica, ma hanno ancora molto da dare sul piano dell’atteggiamento e della prestazione.

Imma Sirressi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)-« C’è tanto dispiacere da parte di tutti per l’epilogo di questa stagione. Dispiace per i tifosi, per gli sponsor, per la società e per tutta la città. Chi mi conosce bene sa perfettamente quanto mi dispiace e quanto ci soffro per questo risultato negativo. È stata un’annata in cui le cose non si sono incastrate bene, come invece magari accade in altre stagioni, come ad esempio due anni fa in A2. Diciamo che non sono funzionati un insieme di fattori e questo ci ha portato all’ultimo posto e alla retrocessione, risultato che comunque ci penalizza sul campo ma che non ci definisce come singole atlete. Le nostre qualità dentro e fuori dal campo rimangono intatte anche dopo una retrocessione così bruciante. Diciamo che siamo come un pilota che in un anno ha vinto il campionato grazie ad un insieme di più cose che sono funzionate e magari quello successivo incappa in difficoltà che non lo portano a ripetersi. Ma le qualità del pilota restano le stesse. Ora vogliamo chiudere al meglio davanti al nostro pubblico. Abbiamo dimostrato che, a mente sgombra, possiamo giocare una buona pallavolo ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « La partita a Perugia è forse una delle più importanti del nostro campionato perché abbiamo l’occasione di chiudere la regular season al quarto posto. Sarà molto impegnativo il viaggio per arrivare a Perugia da Lodz e sarà sicuramente difficile giocare a 48 ore dalla partita in Polonia. Il morale indubbiamente è così così perché la vittoria in coppa ci serviva ed è importante aver portato a casa 3 punti da una trasferta difficile, questo ci rende orgogliose e fiduciose; dall’altro lato l’infortunio di una giocatrice importante per noi cone Anna Gray è stato un brutto colpo che, inevitabilmente, ci trascineremo anche un po’ nella partita di sabato vista la vicinanza tra i due match. Proveremo a imporre il nostro gioco e il nostro ritmo e faremo di tutto per portare a casa il nostro obiettivo ».

Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara

Tutto in una notte. Domani sera alle 20.30 si gioca la ventiseiesima e ultima giornata della regular season della Serie A1 Tigotà, con le sette partite in rigorosa contemporanea, e Il Bisonte Firenze ospita al Pala BigMat la Igor Gorgonzola Novara per provare a qualificarsi per i play off scudetto quattro anni dopo l’ultima volta. A giocarsi l’ottavo posto, l’ultimo disponibile per ottenere il pass, sono le bisontine e l’Uyba, che in classifica è dietro di un punto (e di una vittoria) e che è attesa dalla trasferta contro San Giovanni in Marignano: in caso di successo, con qualsiasi punteggio, la squadra di coach Chiavegatti conserverebbe l’ottavo posto, mentre in caso di ko, dovrebbe sperare in una contemporanea sconfitta di Busto per rimanere davanti. Tutto molto semplice dal punto di vista delle combinazioni, meno invece sul campo: Novara è una delle corazzate del campionato, è reduce dalla vittoria contro la Savino Del Bene nell’andata dei play off di Champions League e si sta giocando con Chieri il quarto posto, e quindi ci vorrà la miglior versione de Il Bisonte per provare a lottarsela alla pari.

Carlo Maria Mitti (Secondo Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Domani contro Novara dovremo innanzitutto cercare di far bene, perché è l’ultima partita in casa della regular season e perché in palio c’è una qualificazione ai play off che a Firenze mancano da tanti anni. Fino a poco tempo fa ci guardavamo alle spalle per inseguire la salvezza, ora invece siamo a sperare di arrivare ottavi, e sarebbe veramente una grande soddisfazione centrare questo traguardo: forse contro Bergamo potevamo fare qualcosa di più, magari ci è scappato di mano qualche punto che ci avrebbe fatto comodo, ma il destino è ancora nelle nostre mani. Al tempo stesso sappiamo che ci aspetta una partita difficile: Novara è un’avversaria ostica e di grande livello, è in lotta per il quarto posto e viene da una bella vittoria contro Scandicci nell’andata dei play off di Champions League, ma noi siamo in ballo e proveremo a continuare a ballare ».

Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)- « In questo momento dobbiamo continuare a spingere, non possiamo permetterci di abbassare la guardia e di perdere il ritmo perché entriamo in una fase della stagione in cui ogni partita è decisiva. Firenze sta giocando una buona pallavolo, sono un avversario da non sottovalutare e che si è reso protagonista di una bella stagione. Da parte nostra c'è piena determinazione e volontà di chiudere la regular season con tre punti in più ».

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci

Sta per giungere al termine la Regular Season di Serie A1 Tigotà. Gara casalinga per la Numia Vero Volley Milano che, tra le mura dell'Allianz Cloud, affronterà la Savino Del Bene Scandicci nel big match che mette un punto alla stagione regolare delle meneghine. La partita, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20.30 e visibile in diretta su VBTV, vedrà scendere in campo due formazioni reduci dall'impegno infrasettimanale nei Play Off di CEV Champions League. Da una parte Milano che nella trasferta greca ha raccolto la vittoria con il punteggio di 3-0 muovendo un passo verso i Quarti di finale; dall'altra Scandicci che, uscita sconfitta dal match contro Novara, si giocherà l'accesso alla fase successiva la prossima settimana davanti al pubblico di casa. Un solo precedente in stagione tra la Numia e la Savino Del Bene, con quest'ultima che nella gara disputata al Pala BigMat si impose con un netto 3-0. Nonostante l'elevato tasso tecnico delle squadre che scenderanno in campo, lo scontro di alta classifica di sabato sera non andrà a sconvolgere la graduatoria di Serie A1 Tigotà: entrambe le formazioni sono infatti certe dei loro piazzamenti - secondo posto per le toscane e terzo per Egonu e compagne - ma un successo nel match valido per la tredicesima giornata di ritorno farebbe bene al morale delle rosablu in vista dell'inizio dei Play Off Scudetto.

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Quella di domani sarà una partita che, qualsiasi sia il risultato, non avrà un valore per quanto riguarda la classifica, ma sarà un’occasione importante per confrontarci con una squadra di altissimo livello prima di iniziare i Play Off. È fondamentale per noi continuare a lavorare sul nostro cambio palla e fare un buon lavoro in muro difesa per cercare di limitare un po' i loro attaccanti principali e sicuramente dovremo spingere tanto in battuta per cercare di farle giocare il meno possibile con la palla perfetta. Ci teniamo a chiudere bene la Regular Season e a farlo davanti al nostro pubblico ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Io in questo momento ho due schiacciatrici e due opposte: devo far rifiatare alcune giocatrici che sono alla quarantesima partita stagionale. Sicuramente qualcosa dovrò fare, perché è una partita che non ha valenza ai fini della classifica: devo allenare le mie atlete e gestire chi è in sovraccarico, dato che teniamo molto a disputare una grande partita al ritorno con Novara. Fino a mercoledì noi viviamo per una sola partita, che è quella di ritorno contro Novara. In mezzo c’è la sfida con Milano, che vogliamo onorare al meglio: deve essere anche un’occasione di stimolo e di allenamento in vista di quello che poi sarà il ritorno dei play-off di Champions ».

Honda Cuneo Granda Volley - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Ultima giornata di Serie A1 Tigotà per Honda Cuneo Granda Volley. Le Gatte se la vedranno contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, cercando un risultato positivo per l’obiettivo salvezza. Si parte sabato 21 febbraio alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su Rai Play e VBTV. Le Gatte, con la vittoria di Novara, sono tornate padrone del proprio destino. Dall’altro lato della rete Vallefoglia vuole chiudere al meglio prima dei Play Off.

Fabio Tisci (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « È vero che domenica abbiamo fatto un passo importante, ma non è finita qui. Abbiamo ancora una partita e siamo state brave a rimettere tutto nelle nostre mani. Ora è fondamentale spingere forte contro Vallefoglia per riuscire a chiudere la stagione con il sorriso, senza dover guardare ai risultati delle altre. Ci stiamo allenando bene, siamo cresciute e abbiamo la giusta fiducia ».

Božana Butigan (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Non siamo nemmeno tornate a casa dopo la trasferta di Coppa in Ungheria, quindi sicuramente un po’ di stanchezza si fa sentire dopo tutti questi turni infrasettimanali, però noi siamo positive e continuiamo con un approccio pieno di entusiasmo nell’affrontare questa partita ».

Bergamo - Cbf Balducci Hr Macerata.

La Regular Season si chiude a Treviglio: sabato 21 febbraio alle 20:30, in contemporanea su tutti i campi, la serie A1 cala il sipario sulla prima fase della stagione. Un finale in cui si definiranno la griglia dei Play Off Scudetto e l’ultimo posto disponibile sul treno della salvezza. Proprio per quest’ultimo verdetto, Bergamo sarà teatro ed arbitro della corsa per evitare la retrocessione: tante le squadre coinvolte in una manciata di punti e tra queste proprio l’avversaria di turno, Macerata. Le rossoblù, forti e sicure della settimana posizione, scenderanno in campo per chiudere a Treviglio un finale in crescendo: quattro vittorie consecutive e il taboo tie break sfatato solo una settimana fa proprio tra le mura amiche con una grande ed esaltante rimonta sono il biglietto da visita con cui capitan Mlejnkova e compagne scenderanno in campo. Il match, trasmesso in diretta da DAZN.

Matteo Bertini (Direttore Sportivo Bergamo)- « Questo settimo posto ha una grande valore. Abbiamo guadagnato una posizione rispetto a un anno fa e arrivando settimi abbiamo dato il segnale che questa Società è ambiziosa e vuole crescere. Mi rende orgoglioso il fatto che tutte le ragazze indossano questa maglia sentendola propria. Così come lo staff. L’altro motivo di orgoglio è sicuramente quello che la squadra ha dimostrato tutti i giorni in palestra di volersi migliorare. Ma la stagione non è finita: sabato entreremo in campo per vincere e per dare un’ulteriore gioia ai nostri tifosi. Poi ci tufferemo nei Play Off ».

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sabato ci aspetta una partita importantissima contro Bergamo. Sappiamo che sarà una trasferta lunga e impegnativa, ma per noi questa gara vale tantissimo: è una vera e propria finale per provare a raggiungere il nostro obiettivo stagionale, la salvezza. Ci aspettiamo una sfida dura in ogni momento del match e in tutti i fondamentali. Bergamo è una squadra di qualità, con attaccanti pericolosi, e dovremo essere bravi a contenerli e a restare concentrati dall’inizio alla fine. Da parte nostra scenderemo in campo con grinta, determinazione e grande voglia di vincere e raggiungere il nostro obiettivo ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 69, Savino Del Bene Scandicci 62, Numia Vero Volley Milano 59, Reale Mutua Fenera Chieri '76 54, Igor Gorgonzola Novara 52, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 39, Bergamo 33, Il Bisonte Firenze 28, Eurotek Laica Uyba 27, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 23, Honda Cuneo Granda Volley 22, Wash4green Monviso Volley 21, Cbf Balducci Hr Macerata 21, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 15