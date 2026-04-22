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Festeggia Conegliano, lo scudetto è suo !

Festeggia Conegliano, lo scudetto è suo !

Nono titolo per la squadra di Santarelli che espugna l'Allianz Cloud 0-3 (17-25, 22-25, 22-25) chiudendo i conti contro Milano che non è riuscita a ripetere la grande prestazione di Gara 3 al Pala Verde
1 min
TagsNumiaProsecco DocPlay Off
E' festa Conegliano che espugna l'Allianz Cloud, superando in tre set 0-3 (17-25, 22-25, 22-25) in Gara 4 della finale scudetto la Numia Milano e conquista per la nona volta della sua storia lo scudetto tricolore. La squadra di Santarelli ha saputo reagire alla sconfitta subita a domicilio in Gara 3 ed ha dominato la sfida decisiva contro Egonu e compagne che non hanno saputo ripetersi dopo la bella prestazione di domenica cedendo nettamente davanti al pubblico amico.

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