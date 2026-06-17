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Volley Mercato: La talentuosa Aida Dautova giocherà a Milano

Volley Mercato: La talentuosa Aida Dautova giocherà a Milano

Diciottenne centrale bielorussa, alta 201 cm, approda nella nostra A1 per confermare le notevoli doti messe in mostra in patria e con la maglia del Volero Le Cannet
2 min
TagsdautovaNumia

MILANO-La Numia Milano punta sulla promettente e dirompente diciottenne bielorussa (alta 201 cm) Aida Dautova talentusa centrale che è un prospetto che a Milano potrà crescere e tecnicamente e tatticamente ed affermarsi anche nel nostro difficilissimo campionato di A1.

LA CARRIERA

Nata a Minsk e cresciuta nel club del RGUOR-2008, Dautova arriva a Milano dopo la prima esperienza lontana da casa con la maglia del Volero Le Cannet. Nella stagione 2025/26, nonostante la giovane età – diciotto anni compiuti a maggio -, si è guadagnata il posto da titolare e ha messo in mostra ottime qualità a muro e in attacco. Utilizzata sia nel campionato francese che in CEV Champions League – competizione in cui è andata a segno con 80 punti in otto match giocati – è pronta a fare il suo esordio in Serie A1 e a tornare in campo internazionale con la maglia di Milano.

Le parole di Aida Dautova

 « Sono molto contenta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con la Numia Vero Volley Milano. Questa opportunità vale molto per me e non vedo l’ora di migliorarmi come giocatrice. Ho sentito tante cose positive su Milano, sul club e sui suoi tifosi e sono entusiasta di poter vivere questa avventura. Non vedo l’ora di incontrare lo staff e le mie nuove compagne, ma soprattutto di tornare in palestra e riprendere gli allenamenti”. La centrale è pronta ad affrontare questa nuova sfida e confida nel lavoro di una squadra giovane, ma motivata: “Ogni stagione porta con sé nuove sfide, obiettivi e occasioni per crescere. Voglio continuare a migliorare il mio gioco, acquisire esperienza e spingermi oltre i miei limiti; per fare questo sarà fondamentale l’apporto della squadra e con la fiducia, il duro lavoro e il supporto reciproco credo che potremo ottenere ottimi risultati. Sono grata per questa opportunità e pronta a fare del mio meglio ogni giorno ».

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