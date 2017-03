Champions League, Napoli-Real Madrid: la diretta della giornata

NAPOLI - È arrivato il momento della verità. Questa sera il Napoli affronta il Real Madrid al San Paolo (ore 20.45) e spera nell'impresa: ribaltare il 3-1 dell'andata. È la partita più importante degli ultimi 30 anni, forse di tutta la storia del Napoli. L'attesa in città è diventata spasmodica. Questa sera al San Paolo sarà una festa, "l'urlo della Champions si sentirà fino a Torino», ha detto il capitano Hamsik. Segui tutta la giornata in diretta con noi.

Appuntamento con la storia

L'inviato del Corriere dello Sport-Stadio, Antonio Giordano, fa il punto sulla partitissima con il Real Madrid nella nostra rubrica Super Champions League con Guido D'Ubaldo

12.29 - I numeri raccontano: difficile, ma non impossibile

È successo 11 volte che all’andata la squadra in trasferta perdesse 3-1 in un turno a eliminazione diretta di Champions League: in quattro occasioni (incluse tutte le ultime tre) è poi riuscita a passare il turno.

12.17 - «Bale in dubbio questa sera»

Il giornalista Alfonso Lozano della rete televisiva spagnola TVE, ha lanciato l'allarme Bale. Sul suo profilo twitter ha scritto che il gallese non ha completato l'allenamento di rifinitura al San Paolo e la sua presenza tra i titolari è in dubbio.

Contado en TVE. Gareth Bale no ha acabado el entrenamiento en San Paolo. No es 100% segura su presencia Vs Nápoles. — Alfonso S. Lozano (@alfonsoslozano) 6 marzo 2017

12.11 - Vip e ospiti d'eccezione al San Paolo

Ci saranno Paolo Sorrentino e Gigi D'Alessio. Alcune autorità nazionali: il ministro per lo sport Luca Lotti, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone. Tutte le autorità cittadine: il prefetto, il questore, il sindaco de Magistris e il governatore De Luca. Ma anche tanti ex, a partire da Antonio Careca e Peppe Bruscolotti, fino a Walter Novellino, Gigi De Canio e Michele Pazienza. E ancora: potrebbe arrivare il ct della Spagna Lopetegui, o forse il suo vice, e Sullo, braccio destro di Ventura.

12.08 - Salvatore Esposito ospite a Castelvolturno

L'attore della serie Gomorra, tifosissimo del Napoli, ha incontrato la squadra. «Il San Paolo deve esplodere di gioia, sono carico»

12.02 - Napoli-Real: la doppietta di Mertens vale 6,65

Dopo la superba prestazione contro la Roma, i bookmaker puntano sul belga per la gara di stasera. Per il Real il pericolo maggiore è Cristiano Ronaldo: una rete del portoghese paga 1,87

Wags Real Madrid: chi ci sarà al San Paolo

11.39 - Un rilevatore di decibel misurerà l'urlo Champions al San Paolo

Verrà misurata l'intensità dell'urlo "The Champions", alla fine dell'inno. Il Napoli invita i tifosi ad urlare più forte possibile

11.27 - Partite in Champions: 405-30 per il Real Madrid

Il Real Madrid è la squadra che ha giocato più partite di tutti in Champions League: contro il Napoli arriverà a quota 405, il Bayern è secondo a 318 il Barça a 285. Per il Napoli sarà la partita numero 30. La prima italiana è il Milan con 249 partite, seguita dalla Juventus a 245.

11.15 Fabio Cannavaro: «Il Napoli deve crederci»

«Il Napoli ci deve credere - dice Cannavaro a Fox Sports - perché gioca in casa, perché è una squadra che gioca bene, che in questi anni ha sempre segnato tanto. Il Real Madrid è una squadra che pur avendo i migliori giocatori al mondo come storia, qualcosa concede. Sicuramente è una partita molto difficile perché stiamo parlando del Real Madrid. I giocatori del Napoli in questo match non devono sbagliare nulla perché rientrerà Bale, perché davanti ci saranno Benzema e Cristiano Ronaldo e quindi ho detto tutto».

11.10 - Mertens piede caldo anche in Champions

Sei degli ultimi nove gol del Napoli in Champions hanno visto la partecipazione diretta di Dries Mertens, con gol (4) o assist (2).

10.59 - Il Real Madrid è imbattuto da 11 match di Champions League (6V, 5N)

Dovessero evitare la sconfitta, rappresenterebbe la striscia di imbattibilità più lunga nella storia del club in Coppa Campioni/Champions League

la sexy sfida tra Kayley e Karmen si gioca a Miami

Kayley France (Instagram @MissNapoliMiami) e la sua amica Karmen giocano in anteprima la gara del San Paolo

10.30 - Bale: «I club più forti? Spagnoli, tedeschi e italiani»

Il campione gallese: «La Premier League è più competitiva ed è per questo che in Champions League fanno fatica»

10.22 - Napoli-Real, un derby per gli spagnoli Reina, Albiol e Callejon

Albiol e Callejon ne hanno fatte tante di partite con la camiseta blanca, mentre Reina li ha incrociati i blancos, ma sempre da avversario. Vestito cioè di blaugrana o di altro. Tre spagnoli ad attendere il Real: lo si potrebbe definire come una sorta di piccolo sentitissimo derby

Inferno San Paolo! I giornali spagnoli non si fidano del Napoli

A poche ore dalla sfida contro il Real Madrid, i quotidiani iberici mettono in guardia le merengues. «Vulcano Napoli», «Forno San Paolo»: così titolano a casa dei blancos

9.53 - Tifosi Napoli: clacson e padelle all'alba sotto l'albergo del Real Madrid

Secondo quanto riportano i quotidiani spagnoli più di cento tifosi hanno provato a disturbare il sonno di Ronaldo e compagni

9.45 - Ecco il programma della giornata di Napoli e Real Madrid

9.32 - Napoli, solo 1 ko al San Paolo

Quando si dice il fattore campo: al San Paolo il Napoli ha perso solo una volta in dieci gare di Champions, poi sette vittorie e due pareggi.

9.30 - Real, quanta sofferenza in Italia

Per loro solo un successo nelle nove trasferte italiane. Agli ottavi, l’anno scorso, in casa della Roma

9.27 - Il Real Madrid è uscito quattro volte partendo da un 3-1 all'andata

Nel 1971 l’impresa riuscì al Psv, nel 1978 invece ne fu capace il Grasshopper, nel 1982 andò di lusso ai tedeschi del Kaiserslautern e nel 1993 invece lo scivolone del Real Madrid capitò con il Psg. Quattro volte su sei, media che incoraggia il Napoli a crederci. Nulla è impossibile.

9.23 - Guarda le probabili formazioni di Napoli-Real

9.18 - Gianluca Vacchi nell'albergo del Real

L'imprenditore, ospite di Florentino Perez, ha postato su Instagram la sua foto con Cristiano Ronaldo e Marcelo

Spunta la pizza CR7

9.05 - Quiz Napoli-Real Madrid: quante ne sapete?

Dieci domande sulla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra la squadra di Sarri e quella di Zidane

Napoli-Real con il presepe

8.45 - Napoli, Sarri sfida sua maestà Zidane (di Alberto Polverosi)

Si gioca a calcio, ma non sarà solo calcio. C’è di più dentro a questa straordinaria possibilità (difficilissima da cogliere, ma esiste) di battere il Real Madrid ed eliminarlo dalla Champions

Napoli-Real Madrid in parole e numeri

