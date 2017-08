Roma, alla Chapecoense tutti i ricavi dell'amichevole

Con un comunicato la Roma l'amichevole del 1 settembre in sostegno del club brasiliano. Biglietti in vendita dal 21 agosto

Chapecoense, sulla maglia una stella per ogni vittima ROMA - Venerdì 1 settembre alle 20:45 la Roma giocherà contro la Chapecoense, in una partita amichevole organizzata dal club giallorosso con il patrocinio del Pontifico Consiglio della Cultura, di Roma Capitale e del Coni. «Tutti gli introiti da incasso della gara e altre attività saranno devoluti a sostegno del club brasiliano», si legge sul comunicato del club. Dopo il Barcellona, la Roma sarà dunque l'unica squadra europea ad aiutare economicamente il club brasiliano colpito dal disastro aereo lo scorso novembre, come ha dichiarato il presidente della squadra di Chapecò.

Totti, primo giorno da dirigente a Trigoria LA PARTITA - Si legge sul comunicato della Roma: «L’incontro si disputerà a quasi un anno di distanza dall’incidente aereo nel quale hanno perso la vita quasi tutti i componenti della squadra e dello staff tecnico del club brasiliano, nel viaggio che li stava portando a disputare la finale di andata della Copa Sudamericana. Da quella tragedia che ha scosso tutto il mondo dello sport, la Chapecoense si è rialzata e nel 2017 ha conquistato il titolo nel campionato Catarinense e attualmente occupa il tredicesimo posto in quello nazionale».

BIGLIETTI - «I biglietti per assistere alla partita amichevole saranno in vendita da lunedì 21 agosto - conclude la Roma -. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di vendita dei tagliandi».