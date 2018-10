Roma, Dzeko nella top ten dei bomber giallorossi

ROMA - Dzeko nella storia della Roma. I numeri parlano per lui. E’ il primo giocatore della Roma ad aver segnato una tripletta in Champions, ha superato Giannini nella classifica dei marcatori giallorossi di tutti i tempi. Vanta anche il record della più lunga serie di gol di un romanista in Champions (sesta rete di fila). E’ stata una notte magica, nella quale il bosniaco si è ripreso la Roma, dopo settimane di mugugni e tormenti, di compagni mandati a quel paese, di partite senza avere un’occasione vera per calciare in porta. Ieri invece lo ha fatto per sette volte, altro record per una gara di Champions. Era rimasto fermo al gol di Torino, bello e isolato. Tredici anni di differenza con Kluivert, che aiuta a crescere con incitamenti e rimproveri. Dzeko a gennaio era stato quasi ceduto al Chelsea. Non è rimasto a Roma per caso, ma per una precisa volontà, sua e della moglie. Ha scelto Roma, per sè e la sua famiglia. Ha scelto perchè un professionista del suo livello mette la qualità della vita al primo posto e dopo avere guadagnato tutto quello che ha voluto ora vive di performance, di serate come quella di martedì.

PREGI E DIFETTI - Dzeko segna molto spesso gol spettacolari, come quello di Torino alla prima giornata di campionato, quando ha calciato di sinistro, che non è il suo piede forte anche se ci ha segnato alcuni dei suoi gol più belli con la maglia dela Roma. Tipo quello al Chelsea dello scorso anno. Ha colpito la palla con l’interno del piede, non proprio di piatto ma neanche di collo pieno. Ieri ha segnato due gol di piede (destro e sinistro) e uno di testa. Un repertorio completo per un centravanti. Avrebbe potuto fare anche il quarto, ma la conclusione facile è stata deviata dal portiere di piede. Dzeko fa quasi sempre un errore vistoso a partita. Eppure ha la capacità di dominare le difese migliori al mondo e un’incredibile varietà nelle conclusioni. Grazie alla tripletta di martedì sera Edin Dzeko è entrato nella top 10 dei marcatori di tutti i tempi della Roma. L’attaccante bosniaco è infatti salito a quota 77 gol, con 147 partite giocate, una media superiore a una rete ogni due partite. Ha scavalcato Giannini e Vucinic e adesso insegue altri grandi bomber della storia della Roma: Dino da Costa, lo specialista dei derby è a quota 79, Marco Delvecchio, l’attaccante della Roma del terzo scudetto a 81 e Abel Balbo a quota 87. Dzeko può superarli in questa stagione. Più difficile arrivare dal sesto posto in su, con Montella si entra nel club 100.