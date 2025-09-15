Mondiali atletica diretta Tokyo: segui Furlani e Simonelli live

È tutto pronto per il day 3 dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo, in Giappone. Dopo la delusione per le eliminazioni di Tamberi e Jacobs di ieri, la giornata degli azzurri è iniziata con la medaglia di bronzo di Iliass Aouani nella Maratona. Oggi, in programma, scenderanno in pista Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli tra gli azzurri più attesi. Segui tutte le gare in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.