Mondiali atletica diretta Tokyo: segui Furlani e Simonelli live

È tutto pronto per il day 3 dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo, in Giappone. Dopo la delusione per le eliminazioni di Tamberi e Jacobs di ieri, la giornata degli azzurri è iniziata con la medaglia di bronzo di Iliass Aouani nella Maratona. Oggi, in programma, scenderanno in pista Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli tra gli azzurri più attesi. Segui tutte le gare in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
11:00
Mondiali atletica, terza giornata di gare a Tokyo
Si sta svolgendo la terza giornata di gare a Tokyo, iniziata già nella notte italiana e che riprenderà alle ore 12:35 italiane. Occhi puntati su Mattia Furlani, qualificazioni del salto in lungo, Lorenzo Simonelli, batteria dei 110 metri a ostacoli, Duplantis, a caccia dell'ennesima medaglia nel salto con l'asta maschile, e Sara Fantini che affronterà la finale del martello.