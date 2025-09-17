Mondiali atletica diretta Tokyo, segui oggi Diaz, Furlani e Tortu

Quinto giorno intenso nei Campionati Mondiali 2025 di atletica. Oggi a Tokyo verranno assegnati altri titoli. Sono dodici gli atleti italiani impegnati tra qualificazioni, batterie e finali . C’è grande attesa per Mattia Furlani che va a caccia del podio nel salto in lungo. Debuttano Andy Diaz e Andrea Dallavalle nelle qualificazioni del triplo oltre a Filippo Tortu , che non è al meglio. Segui le gare in diretta.

13:40

Bruni eliminata

Bruni eliminata nel salto con l'asta

13:39

Desalu quinto in 20.43

Desaluto quinto con 20.43, l'azzurro rimane in pista seduto a guardare i tabelloni

13:37

Batterie dei 200 metri, tocca a Desalu

Tocca a Desalu nella sua batteria dei 200 metri

13:35

Furlani si riscalda, tra poco la finale del lungo

Mattia Furlani si riscalda: tra poco la finale del lungo per l'azzurro

13:30

Mondiali atletica, iniziano le batterie dei 200 uomini

Iniziano le batterie dei 200 uomini. Tra poco Desalu e Tortu. Il tempo di riferimento: Makarawu (Zimbabwe) che vola in 19''91 con vento contrario, secondo Lindsey in 19''95, rerzo Kerr in 20''13

13:16

+++ Salto triplo, Diaz e Dallavalle in finale +++

Nel triplo Dallavalle con la quarta misura, Diaz con la settima volano in finale nel triplo. Dallavalle: "Sono stato un po' troppo conservativo, so che posso far meglio ma l'importante è andare in finale". Diaz: "Non volevo sbagliare all'inizio, ma ho sbagliato. Anche a Parigi è successo così, ma non importa: adesso pensiamo solo a venerdì. Questo è stato un anno complicato, ma gareggeremo con tutto quello che abbiamo e sono sicuro che basterà"

13:05

Mondiali atletica Tokyo, dubbi sulla staffetta

Intanto, ci sono dubbi su chi scenderà in pista per la stafferra 4x100: Jacobs ci sarà?

12:57

Delusione Kaddari ai Mondiali di Tokyo: "Speravo di poter dire la mia"

Kaddari delusa: "Il tempo non mi rispecchia, corsia sfigata un po' ma anche se stavo risalendo bene tutto non basta per una finale Mondiale. Speravo di poter dire la mia": così Dalia Kaddari alla Rai

12:53

Niente da fare, Kaddari quinta

Kaddari quinta, vince Brown a 22.50, lei è a 23.15, ad ora penultimo tempo di ripescaggio

12:50

Batterie dei 200 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, tocca a Kaddari

Dalia Kaddari, tra poco c'è la sua batterie nei 200 metri. L'azzurra parte dalla corsia 2

12:47

Mondiali atletica Tokyo, Bruni passa a 4.45

Roberta Bruni, a 4.45, supera la misura

12:45

Mondiali atletica, salto con l'asta donne: errore per Bruni

Bruni sbaglia a 4.45, che è la misura d'ingresso nel salto con l'asta

12:43

A sorpresa si ritira il campione olimpico del triplo

Jordan Diaz, il campione olimpico di Parigi cubano naturalizzato spagnolo, ha alzat bandiera bianca nella gara del triplo.

12:34

Il secondo salto di Diaz non basta

Andy Diaz si ferma a 16.94 al secondo tentativo: la qualificazione diretta in finale non è arrivata.

12:29

Si scalda Roberta Bruni

Ci siamo: l'azzurra è tra le 14 atlete che si contenderanno la finale del salto con l’asta.

12:27

Bene Dellavalle

Andrea Dallavalle atterra a 17.08 al primo salto. Finale virtualmente sua anche se sfiora la misura per il pass diretto.

12:10

Diaz, il primo tentativo non va

Nullo il primo salto di Diaz nelle qualificazioni. La misura 17.10 serve per andare direttamente in finale.

12:06

Il pensiero di Tortu

"Per me quest’anno è stato più complicato e nell’ultimo allenamento al camp di Tokorozawa, prima di arrivare a Tokyo, ho avuto un fastidio muscolare ma grazie allo staff medico federale sto cercando di rimettermi in sesto. Non ho mai cercato alibi, se non sarò in condizione potrei non correre i 200, ma ieri ho ripreso in attesa di svolgere oggi l’ultimo test. È una situazione a cui non sono abituato, per mia fortuna non avevo mai avuto problemi anche a ridosso della grande manifestazione, sto facendo tutto il possibile. Marcell Jacobs? Spero per tutti noi che ci sia e che continui anche nei prossimi anni, ma la sua decisione in ogni caso andrà rispettata”, ha detto Filippo Tortu.

11:56

Lo stadio di Tokyo è pronto

A breve iniziano le gare, lo stadio è caldo: si parte proprio con il salto triplo maschile. In Giappone si fa sul serio.

11:42

Il programma degli italiani in gara

Salto triplo maschile (ore 12.05), qualificazioni: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

Salto con l’asta femminile (ore 12.25), finale: Roberta Bruni

200 metri femminile (ore 12.30), batterie: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

200 metri maschile (ore 13.15), batterie: Fausto Desalu, Filippo Tortu

Salto in lungo maschile (ore 13.49), finale: Mattia Furlani

400 ostacoli femminile (ore 14.03), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

1500 metri maschile (ore 15.20), finale: Federico Riva

11:33

Diaz ci crede

“Ho svolto una buona preparazione e l’inverno è andato molto bene con due medaglie d’oro, anche se poi ho avuto qualche problema fisico con cui devo fare i conti già dall’anno scorso e ho continuato a lavorarci. Nell’avvicinamento ai Mondiali, la vittoria nella finale di Diamond League a Zurigo mi ha dato la speranza di poter ambire a qualcosa di importante: siamo qui, non resta che gareggiare e vedere cosa succede. Proprio qui a Tokyo, quattro anni fa, ho preso la mia decisione di andare in Italia: è uno stadio che mi piace tanto, ma preferisco non fare proclami e aspetto il mio giorno per scendere in pedana. Il riconoscimento di ambasciatore dello sport italiano nel mondo mi dà tanto orgoglio, ancora più forza per rappresentare l’Italia”, ha detto il triplista Andy Diaz, bronzo olimpico nella scorsa stagione ma anche campione mondiale ed europeo indoor quest’anno

11:30

Mondiali di atletica in tv

Le gare da Tokyo sono trasmesse in diretta tv su Rai Sport (fino alle ore 13.30) e Rai 2 (dalle ore 13.30 in poi). In streaming si possono seguire su Rai Play, Discovery+, Dazn

