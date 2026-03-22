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Mondiali indoor, Iapichino d'argento nel lungo: salgono a quattro le medaglie dell'Italia

A Torun, in Polonia, l'azzurra ha saltato a 6.87 e chiuso dietro alla sola portoghese De Sousa (6.92): tutti i dettagli
TagsIapichinoAtleticaMondiali indoor

TORUN (POLONIA) - Larissa Iapichino ha conquistato l'argento nel lungo ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, dove si è inchinata solamente ad Agate De Sousa. L'azzurra ha tirato fuori un grande salto a 6.87, nel momento in cui serviva rispondere alla portoghese che però ha immediatamente replicato, trionfando con la misura di 6.92. Terza la colombiana Natalia Linares con 6.80.

Argento Iapichino: è la quarta medaglia per l'Italia

Quella conquistata da Larissa Iapichino è la quarta medaglia per l'Italia in questa rassegna iridata, dove la Nazionale azzurra ha già festeggiato le medaglie d'oro conquistate da Zaynab Dosso nei 60metri femminili, da Nadia Battocletti nei 3.000 metri e da Andy Diaz nel triplo maschile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Prima gioia iridata per la campionessa europea

Per la 23enne toscana delle Fiamme Oro, campionessa europea indoor in carica grazie al titolo conquistato ad Apeldoorn 2025, è la prima medaglia iridata in carriera. Con questo argento mondiale, la 'figlia d'arte' Larissa (sua madre è l'ex lunghista e triplista Fiona May, mentre il padre è l'ex astista Gianni Iapichino) riscatta il 15° posto di Tokyo nel 2025, la settima posizione di Glasgow 2024 e la quinta di Budapest 2023. 

Iapichino si gode l'argento: "Sembrava una maledizione..."

"Ho pensato in tutti questi anni di avere una sorta di maledizione con i Mondiali. Oggi sono riuscita a raggiungere questo obiettivo, sono andata vicino all'oro ma penso di aver fatto una buona gara". Queste, ai microfoni di 'Sky Sport', le parole di Larissa Iapichino dopo la medaglia d'argento conquistata nel lungo femminile ai Mondiali indoor di atletica di Torun 2026. "Ho dovuto trovare un po' di feeling con me stessa e di cercare di adattarmi alle condizioni - ha aggiunto l'azzurra -. Mi sono adattata alla pedana e dopo i primi tre salti mi sono data una svegliata. Siamo sulla strada giusta, ho cercato di stare rilassata il più possibile".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

TORUN (POLONIA) - Larissa Iapichino ha conquistato l'argento nel lungo ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, dove si è inchinata solamente ad Agate De Sousa. L'azzurra ha tirato fuori un grande salto a 6.87, nel momento in cui serviva rispondere alla portoghese che però ha immediatamente replicato, trionfando con la misura di 6.92. Terza la colombiana Natalia Linares con 6.80.

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Quella conquistata da Larissa Iapichino è la quarta medaglia per l'Italia in questa rassegna iridata, dove la Nazionale azzurra ha già festeggiato le medaglie d'oro conquistate da Zaynab Dosso nei 60metri femminili, da Nadia Battocletti nei 3.000 metri e da Andy Diaz nel triplo maschile.

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