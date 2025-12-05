Ceccon e il rapporto con Pilato e Pellegrini: "Benedetta non l'ho più sentita. E con Federica...". Poi svela una cosa su Sinner

ROMA - Incanta in acqua, come si è visto anche in questi giorni agli Europei in vasca corta a Lublino , fa discutere fuori dalla piscina. Questo è Thomas Ceccon , che pure nelle ultime ore non ha usato la diplomazia parlando della collega Benedetta Pilato e di una leggenda del nuoto azzurro come Federica Pellegrini , rivelando inoltre un retroscena su Jannik Sinner .

Ceccon e la battuta su Benedetta Pilato: "Non l'ho più sentita"

"Mi ha pure rubato la cuffia" aveva scritto Ceccon sui social nel giorno in cui Pilato, insieme alla compagna di nazionale Chiara Tarantino, è finita nella bufera per il caso del furto all'aeroporto di Singapore. "Faceva ridere, purtroppo non era probabilmente il momento di scherzare. Sono così, mi son calmato negli anni ma se mi mettono sul piatto d’argento un’occasione tanto bella non resisto" spiega a distanza di tempo l'azzurro in un'intervista a 'La Stampa', aggiungendo che "da diverse persone" gli è stato poi chiesto di cancellare il commento e che la sua idea era comunque quella di tenerlo "due ore e toglierlo. Era un piccolo non-sense, a modo mio". Tra i due, da allora, non ci sono stati più contatti: "Non l’ho più sentita".

La frase su Federica Pellegrini e il retroscena su Sinner

Quando gli viene chiesto se ha fatto pace con Federica Pellegrini, con cui aveva polemizzato lo scorso anno ("Non rappresenta nulla per me"), Ceccon ha risposto così: " Siamo rimasti come eravamo". Poi un retroscena su Jannik Sinner, che il nuotatore azzurro ha incontrato a Torino in occasione delle ultime Atp Finals (vinte proprio dal tennista altoatestino: " Uno scambio veloce, c’erano mille telecamere attaccate e abbiamo parlato di vacanze".