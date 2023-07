Mondiali finiti per Paltrinieri: l'azzurro rinuncia ai 1500 stile

FUKUOUKA (GIAPPONE) - Dopo il flop nella finale degli 800 stile libero si chiudono con un forfait i Mondiali di Fukuoka per Gregorio Paltrinieri, che in accordo con lo staff della Nazionale ha deciso di rinunciare alla gara dei 1500 stile libero e torna dunque in Italia con le sole medaglie conquistate in mare (argento nella 5 km e l'oro con la staffetta 4x1500).