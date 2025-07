Mondiali nuoto Singapore diretta, segui le finali di Ceccon e Martinenghi LIVE

L'Italia del nuoto torna oggi in vasca ai Mondiali di Singapore , a caccia di medaglie. Dopo la domenica folle, con la squalifica poi rimossa , toccherà a Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana. In vasca anche Thomas Ceccon per la finale 50 delfino. Segui tutte le gare in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Seconda semifinale 200 stile, c'è Megli

Seconda semifinale dei 200 stile libero, c'è Megli. Vedremo cosa succederà, se riuscirà ad entrare in finale. D'Ambrosio, col quarto tempo nella prima semifinale, ha buone possibilità

+++ Semifinale 200 stile, tocca a D'Ambrosio che fa il record italiano +++

Difficile, difficilissimo, ma non impossibile. Tocca a D'Ambrosio nella semifinale dei 200 stile libero: l'azzurro, argento ieri in staffetta, proverà ad entrare in finale. Non è facile, ma Carlos (entrato con l'ultimo tempo utile dalle batterie) ci proverà. Intanto fa il nuovo record italiano: 1:45.23

Ceccon deluso: "Peccato, avrei potuto vincere. Ma i 100 dorso prima..."

Ceccon alla Rai, rammaricato: "Come sto? Ditemelo voi. Sono entrato un po' storto, con una partenza giusta valevo di più. Loro sono andati fortissimo, 22.48 con un 100 dorso prima non ce l'ho, da fresco avrei potuto vincere. Ho chiesto di farmi fare prima la finale e poi i 100 dorso, contento del record italiano ma peccato, perché potevo vincere. Magari non oggi con i 100 dorso prima"

+++ Niente oro per Ceccon +++

Niente oro per Ceccon: in una finale velocissima vince Grousset (a sorpresa), secondo Noé Ponti, terzo Thomas Ceccon

Nuoto Mondiali Singapore, tocca a Ceccon nei 50 delfino

Ci siamo: Thomas Ceccon in acqua per la finale dei 50 delfino

Martinenghi, è il momento della premiazione

È il momento della premiazione di Tete Martinenghi, felice e sorridente. Un argento più vivo che mai

Semifinale 100 rana, Bottazzo e Angiolini a caccia di una finale

Che gara di Anita Bottazzo: seconda nella sua semifinale, vola in finale e domani proverà a giocarsela per una medaglia. "Non pensavo di andare così forte - ha detto l'azzurra - . Sono molto contenta del tempo, ho lavorato per questo. Vediamo domani che succede". Poi Lisa Angiolini: settima, è fuori dalla finale

Cento dorso, Ceccon in finale

Ceccon vola in finale. E tra poco avrà la finale dei 50 delfino

Semifinale 100 dorso, Ceccon e Bacico in acqua

Ceccon e Bacico in acqua per la seconda semifinale dei 100 dorso: Ceccon è terzo con 52.35, Bacico sesto con 52.72

Mondiali nuoto Singapore, tocca a Ceccon

E adesso è il momento di Ceccon. L'Italia spera che dal campione olimpico arrivi il primo oro in piscina. Noè Ponti è il principale avversario del campione azzurro. Prima della finale dei 50 delfino (alle 13.45) per Ceccon c'è la semifinale dei 100 dorso.

Finale 100 delfino femminile senza Italia

Finale dei 100 delfino femminile, non ci sono azzurre in gara. Vince l'americana Walsh in 54.73.

Martinenghi: "Non stavo bene, sono contento di quello che ho fatto"

Tocca al vice campione mondiale Nicolò Martinenghi: "Non so cosa dire - ammette alla Rai -. Ieri sera non so se ho preso un'intossicazione, ma ho passato tutta la notte in bagno. Ero vuoto dentro ma pieno in testa e nel cuore. Stanotte ho pensato di mollare, ma ieri mi è stata data una possibilità e ha prevalso l'orgoglio e il lavoro fatto con Matteo. Sono contentissimo, se fossi stato un po' più in forma valevo qualcosa in meno. Matteo (Giunta, ndr) mi ha detto di vivere il qui e ora e così ho fatto. Sono al settimo cielo, ora scusatemi non ce la faccio più a stare in piedi". Una prestazione eccellente, quella del campione olimpico italiano, sul tetto del mondo a Parigi un anno fa: era il 28 luglio, Tete alla Defense Arena riuscì a battere sua maestà Peaty e si regalò una notte magica. Premiato, tra l'altro, dalla principessa Anna che immaginava di premiare il campione inglese. E invece fu Martinenghi a prevalere, avvantaggiato (forse) anche da un Peaty non in formissima a causa del Covid, ma questo si sarebbe scoperto dopo.

Viberti quinto: "Purtroppo il podio era alla portata"

Viberti deluso: "Bello fare una finale, purtroppo il podio era alla portata. Sono deluso, ma nella seconda parte non mi sentivo come ieri. A mente fredda analizzerò meglio"

+++ Martinenghi d'argento nei 100 metri rana +++

Non riesce a vincere l'oro nonostante una gara pazzesca Nicolò Martinenghi ma è comunque uno splendido argento il suo con 58.58. Vince Qin Haiyang, quinto Viberti. Per Martinenghi è il quarto podio mondiale di fila (oro e tre argenti)

Finale 100 rana Mondiali Singapore, tocca a Martinenghi e Viberti

Ci siamo: entrano in piscina Martinenghi e Viberti per la finale dei 100 metri rana. Nicolò è il campione olimpico in cara: l'oro di Parigi è arrivato esattamente un anno fa. Tete è in corsia 5, Viberti in corsia 3

Viberti vicino a Martinenghi, si alza nervosamente

Le telecamere inquadrano anche Viberti in camera di chiamata. Martinenghi è seduto, Viberti si alza nervosamente: per lui è il primo grande appuntamento della carriera

Martinenghi e Ceccon con Sara Curtis in camera di chiamata

Le telecamere di RaiSport inquadrano Martinenghi in camera di chiamata con Ceccon e Sara Curtis(ai massaggi). I due azzurri sembrano sereni

Finali nuoto Mondiale Singapore, alle 13 si parte

Alle 13 iniziano le finali del nuoto a Singapore. In programma anche le semifinali, tra poco si parte con l'Italia a caccia di due medaglie con i campioni olimpici Ceccon e Martinenghi

Tocci-Marsaglia quinti ai Mondiali di Singapore

Niente medaglia per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel sincro da tre metri. Ampiamente in gara fino all'ultimo salto, i due azzurri (argento uscente e quarti a Parigi), hanno chiuso quinti. Oro alla coppia cinese Zongyuan Wang-Yuyuan Zheng con 467.31 punti, poi i messicani Celaya Hernandez-Olivera Ibarra (449.28), bronzo agli inglesi Anthony Harding-Jack Laugher 405.33. Gli azzurri hanno totalizzato 375.60 punti

Federica Pellegrini assente alla premiazione della Hall of fame

Con rammarico, Federica Pellegrini ha comunicato che oggi non potrà essere presente alla cerimonia della Hall of fame a Singapore. Il motivo? Quando ha saputo di essere stata inserita nella galleria dei grandi del nuoto, con cerimonia oggi, aveva preso degli accordi commerciali e televisivi a cui non si è potuta sottrarre. Tornerà il prossimo anno, ha spiegato sui suoi social. A Singapore c'è Matteo Giunta, allenatore di Nicolò Martinenghi

Martinenghi, il mistero della squalifica: "Mai visto..."

Domenica folle per Nicolò Martinenghi: prima il tempo che gli vale la finale, poi scompare dall’ordine di arrivo ed è squalificato, e infine viene riammesso. Ecco che cosa è successo. LEGGI TUTTO

Mondiali di Singapore, Quadarella in finale: tutti i risultati

Questi i risultati delle gare svolte alle ore 4:00 italiane. Simona Quadarella si qualifica alla finale dei 1500 stile libero col terzo crono, mentre il giovane Christian Bacico e Thomas Ceccon superano le batterie nei 100 dorso. Lisa Angiolini e Anita Bottazzo avanti nei 100 rana, Filippo Megli e Carlos D'Ambrosio avanzano nei 200 stile libero.

11:40

Mondiali di Singapore, il programma completo della giornata

Ecco il resto del programma di oggi, escludendo le gare già svolte alle ore 4 italiane.

Ore 13.02: finale 100 rana uomini (Martinenghi e Viberti)

Ore 13.18: semifinale 100 dorso uomini (Ceccon e Bacico)

Ore 13.28: semifinale 100 rana donne (Bottazzo e Angiolini)

Ore 13.45: finale 50 delfino uomini (Ceccon)

Ore 14.07: semifinali 200 stile uomini (D’Ambrosio e Megli)

Ore 14.19: finale 200 misti donne

Mondiali di Singapore: finali per Martinenghi e Ceccon

Oggi tocca a Martinenghi e Ceccon: saranno in vasca, rispettivamente, nelle finali 100 rana e 50 delfino per portare all'Italia altre medaglie.

