Si chiudono in bellezza le 'Quilter Nations Series 2025' per l'Italia del ct Quesada , che a Marassi superano 34-19 il Cile chiudendo alla grande un novembre da ricordare. I test-match autunnali hanno infatti visto gli azzurri conquistare una storica vittoria a Udine contro i maestri dell'Australia e soccombere solamente nel finale contro i campioni del mondo del Sudafrica nell sfida di Torino. Questa sera, al Luigi Ferraris di Genova, il netto successo con i sudamericani che conferma i progressi mostrati contro le big. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

23:05

+++ L'Italia torna a vincere e supera il Cile per 34-19 +++

Pur senza brillare rispetto alle prestazioni monstre contro Australia e Sudafrica, l'Italia vince ancora nelle Quilter Nations Series, superando il Cile per 34-19.

23:03

80'+1' - Arriva in pieno recupero la meta del Cile

Come nel primo tempo, arriva in extremis la meta cilena, stavolta con Saavedra, che con la trasformazione del solito Salas rende meno pesante la sconfitta dei sudamericani.

22:58

78' - L'Italia respinge il ritorno cileno

Finale ancora di carattere da parte del Cile, ma dopo la meta subita allo scadere del primo tempo, l'Italia alza la soglia d'attenzione e respinge gli attacchi dei sudamericani.

22:55

73' - Debutto per Opoku

Assicurato il punteggio, Quesada regala al 2006 Opoku l'esordio con la maglia della nazionale maggiore.

22:54

72' - Ioane segna ancora: meta Italia per il 34-14!

Funziona il giro dell'ovale da parte dell'Italia, che porta Ioane alla meta fotocopia del 34-14. De Re, poi, fallisce la sua seconda trasformazione del match.

22:44

63' - Ancora meta per l'Italia: 29-14!

Ancora una meta per l'Italia, che ormai dilaga: bel giro palla da destra a sinistra e Ioane a segno! Da Re completa il punto per il 29-14 sul Cile.

22:40

54' - Allunga nuovamente l'Italia: 22-14!

È ancora Di Bartolomeo a schiacciare a meta per gli azzurri, forse nel momento più difficile del match, con il Cile che aveva ripreso coraggio. Da Re non sbaglia per il 22-14!

22:30

49' - Meta del Cile, che ora si rifà sotto!

Errore di Capuozzo, che sul drop dei rivali ha una incomprensibile lettura di gioco, Un attimo dopo meta del Cile con la corsa di Saab e la seguente realizzazione di un gelido Salas questa volta.

22:24

47' - Tentativo fallito dal Cile

Seppur da distanza siderale, ci ha provato Salas. Calcio fuori misura e Cile che resta sotto, ma anche mai domo.

22:20

45' - Cile all'arrembaggio

Sulla scorta della meta realizzata prima dell'intervallo, il Cile si è ripresentato in campo a mille: soffre l'Italia, che resta comunque avanti 15-7.

22:16

Squadre nuovamente in campo: via al secondo tempo di Italia-Cile

Tutto pronto a Marassi per l'inizio della ripresa, con le squadre che hanno fatto nuovamente il loro ingresso in campo. Si riparte con l'Italia avanti 15-7 sul Cile.

22:03

+++ Italia-Cile 15-7 a fine primo tempo +++

Squadre al riposo a Marassi con l'Italia avanti 15-7 sul Cile. Primo tempo condotto dagli azzurri, a meta con Capuozzo e Di Bartolomeo e a segno dalla distanza con Da Re, che coglie anche un palo e fallisce una trasformazione. Allo scadere il ritorno sudamericano.

22:01

40' - Meta del Cile nel finale del primo tempo

Reazione d'orgoglio del Cile, che di volontà trova la meta con Lues. Salas trasforma.

21:57

37' - Ancora meta azzurra!

Neanche il tempo di dirlo, che l'Italia concretizza la sua pressione, andando a meta con Di Bartolomeo! Stavolta però Da Re sbaglia la trasformazione: 15-0.

21:54

36' - Italia costantemente nella metà campo avversaria

Dopo uno stop per la botta al capo rimediata dal cileno Pedrera, costretto a lasciare il campo, riprende il gioco, con l'Italia di Quesada sempre propositiva e costantemente proiettata nella metà campo avversaria.

21:46

32' - Palo centrato dall'Italia

Italia padrona del campo, che decide di calciare dalla distanza con Da Re. Stavolta va male, palo dell'azzurro e si riparte dal 10-0 già acquisito.

21:41

25' - L'italia allunga sul 10-0!

Amplia il vantaggio l'Italia, che si porta sul 10-0 grazie al calcio preciso di Da Re dopo un fallo subito da Capuozzo.

21:34

20' - Italia in controllo

Italia in controllo totale del match: gli azzurri contengono senza affanni le iniziative del Cile e si aprono la strada per andare a consolidare il vantaggio.

21:25

13' - Meta Italia con Capuozzo!

La sblocca l'Italia: placcaggio sbagliato del Cile, Garbisi pesca Capuozzo che realizza la prima meta azzurra. Poi Da Re per il 7-0 azzurro!

21:19

5' - Cile aggressivo come previsto

Lo aveva detto Quesada alla vigilia, il Cile era da temere soprattutto per l'impatto con la partia. E in effetti sono i sudamericani a spingere in questo avvio, con l'Italia a contenere.

21:10

Via a Italia-Cile!

Si gioca finalmente a Marassi: via al confronto tra Italia e Cile in una bellissima atmosfera.

21:05

Squadre in campo e inni nazionali

Accolte dall'ovazione del pubblico, le squadre fanno il loro ingresso in campo: a breve gli inni nazionali di Italia e Cile, poi sarà rugby.

21:00

Gran pubblico a Marassi

Grande risposta di pubblico sugli spalti del Luigi Ferraris. Entusiasmo strabordante sugli spalti di Marassi a pochi minuti dal match tra Italia e Cile.

20:45

Le scelte di Quesada

Il ct Quesada ha perso per infortunio Marco Riccioni e Stephen Varney, ma a prescindere dai forfait è pronto a varare una formazione sperimentale, con almeno dieci cambi. I 2006 Enoch Opoku ed Edoardo Todaro sognano il debutto.

20:36

I precedenti di Italia-Cile

Quella tra Italia e Cile sarà la prima sfida assoluta tra le due nazionali a livello di match internazionali di rugby: nessun precedente tra le squadre attualmente condotte da Quesada e Lemoine.

20:28

Il Cile di Lemoine

Dopo aver affrontato due giganti della palla ovale come Australia e Sudafrica, la sfida con il Cile potrebbe sembrare scontata. Eppure, la squadra di Lemoine viene da due qualificazioni mondiali consecutive e si presenta a Marassi con la voglia di stupire.

20:20

Il percorso dell'Italia nelle Quilter Nations Series

Il bilancio delle Quilter Nations Series per l'Italia dice una vittoria, storica, sull'Australia, ed una sconfitta, con i campioni del Sudafrica. Stasera con il Cile si chiude un autunno 'caldissimo' per gli azzurri di Quesada.

20:10

Italia-Cile, come seguirla in tv e streaming

Alle 21:10 fischio d'inizio per Italia-Cile, ultimo appuntamento per gli azzurri del ct Quesada alle Quilter Nations Series. Ecco come seguire il match in tv e streaming. LEGGI QUI

Luigi Ferraris-Genova