La tabella per iniziare a correre: subito 5 o 10km. Magari poi corri la maratona di Roma

Correre è un'attività fantastica per migliorare la salute cardiovascolare, ridurre lo stress e migliorare il benessere generale. Se sei un principiante assoluto o desideri tornare in forma, raggiungere i 5 km di corsa entro l'estate può sembrare un obiettivo ambizioso, ma con il giusto piano di allenamento, con pazienza e costanza, è assolutamente possibile. Questo programma di 4 settimane, con 3 allenamenti a settimana , ti guiderà, partendo da semplici camminate fino a raggiungere la capacità di correre 5 km senza sosta.

LEGGI QUI LA TABELLA ALLENAMENTO PER I TUOI PRIMI 5KM IN 4 SETTIMANE

Correre i primi 10 km è un obiettivo ambizioso ma raggiungibile per tutti, soprattutto se hai già seguito i nostri consigli per correre 5 km senza interruzioni. L'allenamento estivo presenta delle sfide uniche, come il caldo e l'umidità, ma con la giusta pianificazione e attenzione al benessere fisico, puoi prepararti con successo. Marco Caponeri, coach ufficiale di Run Rome The Marathon indica questo programma di allenamento di 8 settimane è sviluppato su 3 sessioni di corsa settimanali, due delle quali di corsa lenta ed una con dei lavori di ripetute brevi.

LEGGI QUI LA TABELLA ALLENAMENTO PER I TUOI PRIMI 10KM IN 8 SETTIMANE