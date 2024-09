Luna Rossa-Ineos Britannia diretta finale Louis Vuitton Cup: una regata a testa, è 2-2 LIVE

Luna Rossa e Ineos Britannia sono tornate in acqua per la replica della terza giornata della finale di Louis Vuitton Cup , competizione che apre le porte all'ultimo atto dell' America's Cup contro il Defender ETN Zealand. Le due imbarcazioni hanno ripreso la sfida dopo la giornata nulla di ieri , quando il vento era stato quasi assente: oggi invece vento troppo forte e giornata caratterizzata dai continui rinvii : il primo punto è stato assegnato ad Ineos Britannia , perché poco prima del tormentato via a gara-3, Luna Rossa ha subito la rottura della randa per un crollo strutturale, cedendo la regata a tavolino . Dopo la riparazione è arrivata la reazione della barca italiana, che si è aggiudicata in volata gara-4, rimettendo in equilibrio la finale . Segui la diretta...

16:52

Vittoria con il brivido, ma che reazone di Luna Rossa!

La vittoria è arrivata soffertissima per un'inezia, dopo aver dilapidato un vantaggio che pareva ormai rassicuranta, ma la reazione di Luna Rossa, dopo la sconfitta a tavolino in gara-3 è arrivata forte e chiara in gara-4, contro una indomabile Ineos Britannia.

16:44

+++ Luna Rossa vince e fa 2-2! + + +

La spunta Luna Rossa, che si impone su Ineos Britannia per soli 4 secondi e pareggia la serie, riportando la finale sul 2-2!

16:43

Sarà arrivo in volata tra Luna Rossa e Ineos!

Ormai sono praticamente appaiate Luna Rossa e Ineos Britannia, si profila un emozionante arrivo in volata!

16:40

Regata riaperta, finale di sofferenza

È praticamente svanito il vantaggio di Luna Rossa, che ora dovrà difendere fino in fondo meno di 150 metri di vantaggio su Ineos Britannia.

16:37

Risale Ineos, svantaggio dimezzato

Non si arrende Ineos Britannia, che dopo aver raggiunto il distacco massimo di 20 secondi, mette in atto una poderosa rimonta, riportandosi a meno di 300 metri da Luna Rossa!

16:34

Andatura costante per Luna Rossa

Andatura costante per Luna Rossa, che passa il gate 5 ed aumenta ulteriormente il proprio vantaggio su Ineos, portandolo fino ad oltre 400 metri.

16:31

Luna Rossa avanti a metà gara

Siamo a metà gara e dopo quattro degli otto lati da percorrere, Luna Rossa è avanti di oltre 300 metri su Ineos.

16:28

Luna Rossa torna a guadagnare

Luna Rossa si scrolla di dosso l'arrembante Ineos e torna a guadagnare qualcosina, riportandosi avanti di 140 metri.

16:24

Ineos rimonta con le strambate

Arriva la reazione di Ineos Britannia, che prima dimezza le distanze e ora si fa letteralmente sotto a Luna Rossa. Gara adesso incertissima.

16:22

Luna Rossa allunga ancora

Un poco alla volta, ma Luna Rossa continua ad acquistare margine su Ineos, ora a circa 140 metri dall'imbarcazione italiana.

16:19

Luna Rossa guadagna su Ineos

Dopo lo spunto iniziale, allunga Luna Rossa, che ora riesce a staccare i rivali di un centinaio di metri. Otto i lati da percorrere.

16:17

Luna Rossa parte bene

Questa volta è buona la partenza di Luna Rossa, che si mette davanti a Ineos Britannia, che però resta vicinissima all'imbarcazione italiana.

16:12

Gara-4 si può partire!

Finalmente si può partire con gara-4, ci sono le condizioni! Via alle 16:15, con Luna Rossa che entra da sinistra e Ineos Britannia da destra del campo di regata.

16:05

Incidente per Alinghi a causa del vento

Mentre il via di gara-4 subisce un nuovo rinvio alle 16:10, a testimoniare la forza del vento nelle acque di Barcellona, arriva la notizia dell'incidente occorso ad Alinghi, durnate un test. L'imbarcazione svizzera si è ribaltata, fortunatamente senza conseguenze per l'equipaggio.

16:00

Beffa in vista per Luna Rossa

Nuovo slittamento prima alle 16:02, poi alle 16:05, nella speranza che il vento cali. Con il senno di poi sarebbe una beffa incredibile pensare che l'unico momento buono per gareggiare del pomeriggio abbia coinciso con la rottura della randa di Luna Rossa.

15:52

Barche ferme, aggiornata la partenza

Non ci sono le condizioni per iniziare, imbarcazioni ferme e partenza ulteiormente aggiornata alle 16.

15:45

Imbarcazioni pronte, ma ancora non si parte

Non si parte, rinvio alle 15:54. Luna Rossa e Ineos Britannia sembrano però aver risolto gli ultimi problemi e sono pronte a gareggiare.

15:35

Vento ancora forte, nuovo rinvio

Non accenna a calare il vento, lascia il campo di regata anche Ineos Britannia, che mette mano al fiocco. Nuova partenza fissata al momento per le 15:46.

15:31

Apprensione per Luna Rossa

In attesa del via, naviga Ineos Britannia, mentre Luna Rossa è ancora ferma, probabilmente alle prese con qualche altro problema da sistemare. C'è apprensione.

15:28

Gara-4, partenza ancora spostata

Il vento resta sopra i 21,5 nodi, spostata ancora la partenza, prima alle 15:34, poi alle 15:38. Il trimmer Tesei approfitta del rinvio per chiedere al gommone ulteriori controlli.

15:23

Primo slittamento per gara-4

Il vento è tornato a soffiare oltre i limiti consentiti ed il via a gara-4 subisce un primo slittamento alle 15:30. Incredibile che l'unica finestra utile del pomeriggio sia fin qui capitata in concomitanza con la partenza di gara-3...

15:20

Luna Rossa pronta per gara-4!

Ce l'ha fatta Luna Rossa! L'imbarcazione italiana è nuovamente pronta a gareggiare, ci sarà dunque regata, con ineos fortunosamente avanti 2-1 nella serie di finale della Louis Vuitton Cup.

15:14

Vento possibile alleato

Si lavora su Luna Rossa per approntare l'imbarcazione in vista di gara-4. Il tempo stringe e una mano potrebbe arrivare dal vento, protagonista del terzo round, facendo slittare la regata dalle 14:10 previste, alle 14:50. In alternativa, l'equipaggio italiano potrebbe giocarsi il jolly dei 15' risparmiato con lucidità nel turno precedente.

15:00

Luna Rossa, corsa contro il tempo

In occasione della lacerazione delle vele, Luna Rossa non ha chiesto i canonici 15' per riparare il danno, perché non sarebbero bastati. Ora è però corsa contro il tempo per sistemare la barca in vista del via a gara-4, previsto vento permettendo per le 15:25.

14:53

Ufficiale, Ineos Britannia avanti 2-1 su Luna Rossa

È arrivata la squalifica di Luna Rossa, che compensa così la fortuna avuta ieri. Ineos Britannia ufficialmente avanti 2-1 nella finale di Louis Vuitton Cup.

14:50

Si parte senza Luna Rossa: gara 3 a Ineos!

Sfortuna incredibile per Luna Rossa, che avrebbe avuto 15 minuti per cambiare le vele, ma l'ok alla partenza confermato proprio per le 14:50 dopo una serie di rinvii, regala gara 3 a Ineos Britannia!

14:45

Problema tecnico per Luna Rossa!

Nuovo contrattempo, questa volta tecnico. La randa di Luna Rossa, ossia una delle due vele, si è lacerata dopo la rottura delle stecche di carbonio interne!

14:43

'Falsa partenza', altro slittamento

Sembrava tutto pronto con i cyclors che stavano prendendo posto a bordo, invece è arrivato il rinvio alle 14:50.

14:34

Vento nuovamente forte, di rinvio in rinvio

Il vento torna sopra i 22 nodi, in queste condizioni è impossibile gareggiare, si 'naviga a vista': rinvio alle 14:40, ma ne seguiranno altri.

14:27

Vento appena calato, ma si ritarda ancora

L'intensità del vento è calata a cavallo dei 20 nodi, ma la partenza di gara-3 della finale di Louis Vuitton Cup ritarda ulteriormente, nuovo inizio fissato per le 14:35.

14:21

Onde più alte, nuovo spostamento

Non bastasse il vento, si increspa anche il mare: la partenza di gara-3 fra Luna Rossa e Ineos Britannia è ora fissata per le 14:30.

14:16

Vento troppo forte, slitta la partenza

Il vento che supera i 21 nodi provoca uno spostamento della partenza, che slitta alla 14:22. Condizioni diametralmente opposte a quelle riscontrate ieri, non cambia però la sostanza: sarà un'altra giornata di attese.

14:08

Vento al limite, ma ondia media

In questo momento sul campo di regata il vento è addirittura vicino al limite massimo per poter gareggiare, 21,5 nodi. Onde invece contenute nei 60 centimetri.

14:05

Si avvicina la partenza

Cinque minuti alla partenza di gara-3, Luna Rossa deve mostrare idee chiare già dalla partenza, perché lasciare ancora la destra ad Ineos Britannia potrebbe essere decisivo.

13:59

L'equipaggio di Luna Rossa

Lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, ha ufficializzato l'equipaggio che scenderà in acqua oggi: al timone James Spithill e Francesco Bruni, con Andrea Tesei e Umberto Molineris come trimmer. Solita alternanza tra i cycors, con Bruno Rosetti ed Enrico Voltolini che disputeranno entrambe le regate, mentre a darsi il cambio saranno Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia con Luca Kirwan e Paolo Simion.

13:54

L'equipaggio di Ineos Britannia

Lo skipper di Ineos Britannia, Ben Ainslie, ha ufficializzato l'equipaggio in acqua oggi: al timone lo stesso Ainslie e Dylan Fletcher, con Bleddyn Mon e Leigh McMillan come trimmer. Ad alternarsi, poi, ben due quartetti di cyclors: in gara-3 Ryan Todhunter, Harry Leask, Luke Parkinson, Neil Hunter, in gara-4 Matt Gotrel, Matt Rossiter, Ben Cornish, David Carr.

13:40

Luna Rossa-Ineos, come seguirla in tv

Ancora Luna Rossa contro Ineos Britannia. Previste altre due regate dopo l'1-1. Alle ore 14.10 via alla prima regata, la seconda è in agenda alle ore 15.15. Come seguirla in tv e streaming.

13:30

Cambio di programma per la finale

Il recupero odierno delle gare 3 e 4, ha portato nelle ultime ore ad uno stravolgimento del calendario della finale di Louis Vuitton Cup, che potrebbe portare ad un epilogo imprevedibile. Lo slittamento delle regate, infatti, prevederebbe ben tre gare per il prossimo sabato, che avrebbe dovuto essere destinato esclusivamente all'eventuale bella.

13:19

Campo di regata, vento presente

Le previsioni erano di una domenica ideale per gli AC75, con un vento tra i 10 e i 15 nodi, e dal campo di regata al momento è tutto confermato, con raffiche fino a 17 nodi. Condizioni molto diverse rispetto a 24 ore fa, ma che sulla carta potrebbero essere più favorevoli per Ineos, che pure ieri ha dominato anche con vento debole.

13:12

Nuova chance per Luna Rossa

Per Luna Rossa si tratta di un'importante nuova chance. Ieri, infatti, la barca italiana ha ringraziato la pigrizia di Eolo per usicre indenne da una regata con vento debole in cui Ineo Britannia si era dimostrata nettamente superiore, sin dalla fondamentale partenza.

13:05

Luna Rossa e Ineos Britannia tornano in acqua

Si riparte dal punteggio di 1-1 sul quale si era chiuso nella prima giornata, per recuperare gara-3 e gara-4 di ieri. Le regole sono semplici: 13 regate totali, vince chi arriva prima a quota 7 punti.

Barcellona