Luna Rossa, quando le prossime regate contro Ineos: dove vedere in tv la finale e orario

BARCELLONA (SPAGNA) - Prosegue la sfida tra Luna Rossa e Ineos Britannia , valida per la finale della Louis Vuitton Cup , competizione che apre le porte all'ultimo atto dell' America's Cup contro il Defender ETN Zealand . Oggi (domenica 29 settembre) le due imbarcazioni sono tornate in acqua vincendo una regata a testa: il punteggio è dunque sul 2-2 . Le regole sono semplici: 13 regate totali, vince chi arriva prima a quota 7 punti.

Luna Rossa-Ineos Britannia, le prossime regate

La quinta e la sesta regata della Louis Vuitton Cup 2024 tra Luna Rossa e Ineos Britannia andranno in scena domani, lunedì 30 settembre, rispettivamente alle ore 14:10 e alle 15:15 al netto di eventuali rinvii legati alle condizioni meteorologiche.

Luna Rossa in Louis Vuitton Cup: dove vederla in tv e streaming

Le regate finali della Louis Vuitton Cup sono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 14:10. In streaming su Now, Sky Go, Mediaset Infinity e sul canale ufficiale YouTube dell’America’s Cup.