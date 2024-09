Clamoroso Luna Rossa, randa bucata! Cosa vuol dire e perché ha perso un punto

BARCELLONA (SPAGNA) - Giornata da dimenticare per Luna Rossa Prada Pirelli nella terza regata della finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti di Barcellona contro i britannici di Ineos. Sull'AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, si è verificato un problema tecnico poco prima della partenza. La rottura di tre stecche ha successivamente causato la foratura della randa. Luna Rossa ha quindi chiamato a bordo lo shore team per sostituire la randa e non si è presentata al cancello di partenza.