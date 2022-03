Ucraina, sanzioni alla Russia: perché il cartone Masha e Orso è salvo

Masha e Orso salvi dalle sanzioni dell'Occidente nei confronti della Russia. Nonostante il conflitto in Ucraina il cartone animato continuerà ad essere trasmesso senza problemi in Europa. La serie, tra le più amate dai bambini, non subirà alcuna limitazione sebbene in passato sia stato accusato di fare una propaganda molto subdola in favore del regime di Vladimir Putin. Come mai questa scelta? Il motivo è presto detto: la produzione si è spostata da tempo fuori dalla Russia, più precisamente a Cipro. Il cartone da 10 anni va in onda con successo su Rai Yoyo (prima su Rai 2) e sul canale DeA Junior. È inoltre disponibile sulla piattaforma streaming Raiplay.