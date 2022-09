Marcell Jacobs e Nicole Daza si sposano: chi ci sara?

Ecco chi ci sarà al matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza

Gli inviti, ovviamente, sono stati spediti, ma di alcuni rimane ancora incerta la presenza. Ad esempio quella del padre del velocista, Lamont Jacobs, che abbandonò lui e mamma Viviana a pochi mesi dalla nascita e che il campione ha rivisto fugacemente una sola volta, da adolescente. "Con lui ci siamo risentiti quando sono entrato in terapia psicologica - ha raccontato Marcell - abbiamo cominciato con un contatto quotidiano e adesso ci sentiamo abbastanza spesso. Ho deciso di invitare al matrimonio lui e gli zii, che sono miei tifosi: in pratica verrà tutta la mia famiglia americana". Non è chiaro se al matrimonio ci sarà Jeremy, il figlio che Marcell ebbe a soli 17 anni da Renata Erika Szabo, la compagna che dopo la vittoria olimpica lo accusò di aver abbandonato Jeremy (che oggi ha otto anni), di non contribuire alle spese familiari e di non aver nemmeno invitato il bambino a festeggiare l’oro di Tokyo all’arrivo a Fiumicino. Stessa situazione per Patricia Daza Conforme, la sorella maggiore della sposa. Mentre la famiglia Daza arriverà numerosa dall’Ecuador, la presenza di Patricia è legata a questioni giudiziarie. Condannata per reati contro il patrimonio e una serie di furti, è stata fermata lo scorso anno alla dogana di Chiasso per aver tentato il rientro in Italia dalla Svizzera (dove non poteva espatriare) con documenti falsi. Posta agli arresti domiciliari a Roma, nella casa di sorella e cognato (lei risiede a Novi Ligure), è stata arrestata e processata per direttissima per aver violato l’obbligo di dimora: la scorsa estate i carabinieri l’hanno trovata a passeggio con la sorella in un parco romano. La tenuità del fatto ha convinto il giudice a respingere i cinque mesi aggiuntivi di carcere proposti dal pubblico ministero, assolvendola, e confermando i domiciliari. In ogni caso, non si sa ancora nulla sulla sua presenza o meno al matrimonio.