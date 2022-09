Nozze Tamberi-Bontempi: tutto sul matrimonio da favola

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono convolati a nozze il 1° settembre (nonostante una pioggia battente) con una cerimonia civile tenuta dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in una location da sogno e alla presenza di tanti amici e parenti. La proposta di matrimonio era arrivata un anno fa, poco dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La location delle nozze

Per il giorno del fatidico 'si', Gianmarco e Chiara avevano deciso di rimanere nelle Marche, la loro terra natia. La location scelta è quella della terrazza con vista panoramica all’interno di Villa Imperiale, con vista sulle verdi e sinuose colline del Parco Naturale Monte San Bartolo.

L'abito da sposa di Chiara Bontempi

Mentre l'atleta ha indossato un classico smoking nero firmato Armani, la sposa ha scelto un abito bianco di Atelier Emé, con ampia gonna e bustino strutturato, entrambi ricamati in pizzo. In aggiunta lunghi guanti aperti e velo poggiato tra i capelli raccolti in un morbido chignon. Anche i testimoni erano elegantissimi: il fratello di Gianmarco, Gianluca (anch’esso un grande atleta), mentre Chiara ha scelto sei damigelle vestite di rosa.