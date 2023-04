Lory Del Santo stuzzica Sinner e Berrettini e ricorda Krajicek: "Un tirchione"

A Un giorno da pecora, su Rai Radio1, Lory Del Santo ha detto la sua sui tennisti di oggi non risparmiando qualche frecciatina a Jannik Sinner e Matteo Berrettini . “Sono a Los Angeles, mi sono svegliata alle 5 per vedere la partita di tennis Musetti contro Sinner e ho scoperto che Jannik si è infortunato. Questi nuovi eroi del tennis sono fatti di porcellana , una volta Nadal vinceva 14 Roland Garros di fila, questi invece dopo due tornei già sono distrutti...”, ha affermato l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip per poi dire la sua sulla chiacchierata love story tra Berrettini e Melissa Satta.

Berrettini e Melissa Satta: cosa pensa Lory Del Santo

Matteo Berrettini non sta vivendo un buon momento e inoltre viene attaccato dagli hater che gli 'imputano' di perdere frequentemente a causa della sua relazione con Melissa Satta. “Lo so, ma visto che è infortunato si dovrà pur divertire. Non sono d'accordo con questi attacchi - ha detto in radio Lory Del Santo - non è vero però che sta male per colpa della Satta, che è una donna super atletica”.