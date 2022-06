Lory Del Santo svela quanto ha guadagnato all'Isola dei Famosi 2022

Lory Del Santo ha parlato del suo cachet all'Isola dei Famosi 2022, dove è stata una delle protagoniste più chiacchierate. La soubrette ha puntualizzato che lei e i suoi compagni d'avventura non sono stati pagati a puntata come qualcuno ha insinuato. "Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. - ha spiegato alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora - Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha. Se valgo più di 1.000€ a settimana? Certo, 3.000€? Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento".