Lavezzi, l'ospedale e le voci sull'overdose: il figlio è una furia. Lo sfogo

Il figlio di Pocho Lavezzi su tutte le furie dopo le ultime notizie circa un nuovo ricovero dell'ex calciatore per una presunta overdose. Con un duro sfogo sui social network il ragazzo ha voluto fare chiarezza. "Mio padre sta bene ed è in cura - ha scritto il 18enne Tomas, giocatore del club argentino Union de Santa Fe - Smettetela di inventare cose non vere. Nessuna overdose o altro". Secondo i media sudamericani l'ex attaccante del Napoli sarebbe stato ricoverato in una clinica privata di Buenos Aires per curare una presunta dipendanza da droghe, dopo l'incidente, ancora tutto da chiarire, avvenuto qualche giorno prima di Natale.