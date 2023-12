Lavezzi, come sta oggi: "Truffato per 30 milioni, è crollato"

Sono giorni di paura e di ansia per tutti i fan di Ezequiel Lavezzi . Dalla notizia dell'accoltellamento, poi smentita, alla foto in cui dorme a casa scattata dal fratello per tranquillizzare tutti, molti tifosi del Napoli - per cui il Pocho è un idolo - si sono interessati delle sue condizioni di salute dopo il suo ricovero in Uruguay . Tante notizie dall'Argentina, tra queste anche la necessità di disintossicarsi da sostanze stupefacenti . Ora una nuova rivelazione.

Come sta Lavezzi? Le ultime dall'Argentina

Come riportano il Corriere della Sera e alcuni media argentini, infatti, alla base del malessere dell'ex attaccante del Napoli ci sarebbe una truffa milionaria subita per mano del suo ex agente, Alejandro Mazzoni, per un totale di 30 milioni di dollari, poco più di 27 milioni di euro. Una vera e propria delusione umana per Lavezzi, oltre il danno economico subito, dato che il protagonista della vicenda è una persona di cui il Pocho si fidava. E anche se la famiglia, come il figlio Thomas, oltre al fratello, tranquillizzano tutti sui social, sono ancora diversi i punti interrogativi sulle condizioni fisiche dell'argentino.