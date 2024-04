Kate Middleton malata, William ritrova la "seconda mamma" e si consola così

Il principe William ha ritrovato la sua "seconda mamma". E no, non stiamo di certo parlando della Regina Camilla. Il figlio di Carlo e Diana Spencer - morta nel tragico incidente sotto il Ponte de l'Alma il 31 agosto 1997 - non sta attraversando quello che si definirebbe un periodo sereno, dopo la malattia che ha colpito la moglie e il padre. Per questo ha trovato consolazione nella suocera, con cui è stato visto pranzare nei giorni scorsi. Secondo i media inglesi, la presenza di Carole Middleton è molto importante non solo per la figlia ma anche per William, e il suo ultimo gesto lo confermerebbe.