L'ultima terrificante previsione di Baba Vanga: "Durerà per sempre"

In mezzo alla crescente preoccupazione sul cambiamento climatico , le profezie di Baba Vanga , la nota chiaroveggente bulgara, continuano a catturare l'attenzione del mondo. Tra le sue previsioni, una in particolare ha fatto rabbrividire molti: secondo la veggente si profila un futuro di caldo estremo perpetuo . Per il 2024 Baba ha previsto addirittura una tempesta solare ed eventi metereologici disastrosi, come quello di qualche settimana fa che ha scosso il Regno Unito.

Baba Vanga e la previsione sul cambiamento climatico

In un mondo afflitto da disastri e calamità naturali, le visioni profetiche di Baba Vanga stanno assumendo una rilevanza inquietante. Tra gli eventi che hanno suscitato clamore nell'ultimo periodo ci sono ad esempio le devastanti inondazioni in Brasile, la rara comparsa dell'aurora porale in Messico e le eruzioni vulcaniche in Islanda. E nei prossimi mesi non andrà meglio: stando a quanto anticipato dagli esperti del settore, l'estate 2024 sarà estrema, con lunghi periodi di clima caldo caratterizzati da totale assenza di piogge in gran parte d'Europa. Eventi straordinari che evidenziano una possibile connessione con i presagi di Baba, che in passato ha previsto anche l'attacco alle Torri Gemelle.

Chi è Baba Vanga

Baba Vanga è la chiaroveggente bulgara che ha perso la vista a 12 anni e che ha affermato di aver ricevuto da Dio il dono della chiaroveggenza. La donna è morta negli anni Novanta dopo aver fatto previsioni fino al 5079, che vengono rivelate ogni anno dai suoi seguaci. Tra le previsioni del 2024, oltre a tsunami e terremoti, pure una crisi economica globale e importanti scoperte nel campo della medicina.