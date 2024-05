Baba Vanga e la terribile profezia sul 2026: c'entra il calcio

Baba Vanga e le previsioni sul clima

Il pensiero che Baba Vanga ci abbia preso anche stavolta c'è. In un mondo afflitto da disastri e calamità naturali, le visioni profetiche di Baba Vanga stanno assumendo una rilevanza inquietante. Tra gli eventi che hanno suscitato clamore nell'ultimo periodo ci sono ad esempio le devastanti inondazioni in Brasile, la rara comparsa dell'aurora porale in Messico e le eruzioni vulcaniche in Islanda. E nei prossimi mesi non andrà meglio: stando a quanto anticipato dagli esperti del settore, l'estate 2024 sarà estrema, con lunghi periodi di clima caldo caratterizzati da totale assenza di piogge in gran parte d'Europa. Eventi straordinari che evidenziano una possibile connessione con i presagi di Baba, che in passato ha previsto anche l'attacco alle Torri Gemelle. La sensitiva bulgara, in passato, ha davvero previsto cose clamorose.