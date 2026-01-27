Corriere dello Sport.it
Martina Colombari, il figlio Achille Costacurta scappa dal ritiro spirituale in India

Achille Costacurta lascia improvvisamente il ritiro in India dopo pochi giorni: ora un nuovo progetto segreto promette di svelare la sua vita senza filtri
Tagsmartina colombariAchille Costacurta

È durato appena tre giorni il ritiro spirituale in India di Achille Costacurta, il 21enne figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta. Una pausa detox che aveva annunciato via social per ritrovarsi, ma che si è conclusa prima del previsto. “Non ho resistito”, ha confessato Achille in un post social, spiegando le ragioni dell’addio anticipato. Dodici ore e mezza di meditazione al giorno per quasi dieci giorni si sono rivelate troppo per il suo primo approccio a questo mondo: “Dopo 70 ore ho preferito andare via, non riuscivo più a mantenere la concentrazione”. Nonostante l’interruzione, il giovane ha sottolineato di essere comunque soddisfatto dell’esperienza: “Sono molto contento del risultato”.

Achille Costacurta ha lasciato il ritiro spirituale in India

La partenza per l’India era stata annunciata da Achille Costacurta pochi giorni prima: "Ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta", aveva scritto Achille, raccontando anche le regole ferree del ritiro: niente cellulare, niente conversazioni, nessuna lettura o scrittura, stop al fumo e dieta rigorosamente vegetariana. Una pausa totale dal mondo esterno e dalla vita digitale, pensata per ritrovare equilibrio e concentrazione dopo anni intensi. Ma il ritiro si è rivelato più impegnativo del previsto. E ora Achille ha già voltato pagina e annunciato un nuovo progetto: una serie autobiografica realizzata con uno dei suoi migliori amici. “Dal 2026 ho filmato praticamente tutto, ogni giorno. Voglio portarvi con me e raccontarvi solo la verità”, ha spiegato, precisando che l’obiettivo non è dare lezioni, ma mostrare la propria quotidianità senza filtri, “nel bene e nel male”.

Martina Colombari e la rinascita del figlio Achille

Il percorso di Achille non è stato semplice: in passato ha parlato apertamente delle difficoltà vissute durante l’adolescenza, tra uso di droghe, un TSO, un tentativo di suicidio e lunghi ricoveri in cliniche per ritrovare equilibrio personale. Il ritiro spirituale in India, pur breve, rappresenta un tassello di questo cammino tra Asia e Australia, un’esperienza che ha stimolato riflessioni sul presente e sui passi futuri. Anche Martina Colombari ha commentato l’esperienza del figlio: “Sono preoccupata, ma serve tutto nella vita. Sono contenta che Achille sia lì, ma lo aspetto a casa”, ha dichiarato a Verissimo, esprimendo un sentimento condiviso da molti genitori di fronte alle scelte complesse dei figli.

