Chanel Totti senza filtri: “Sulla separazione dei miei genitori solo noi sappiamo. La gente straparla…”
"Non siamo né la prima né saremo l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Purtroppo succede e le cose davvero brutte sono altre". Chanel Totti si racconta. La figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, è nel cast della nuova edizione di Pechino Express. E in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato i delicati momenti passati durante la separazione dei genitori. "E' ovvio che essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola. Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri. Ma aver affrontato questa situazione quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori".
Chanel Totti e la somiglianza con i genitori
Chanel Totti racconta la reazione dei genitori quando hanno appreso la notizia della partecipazione al programma tv (che secondo lei, per un po', sarà l'unico): "Erano entrambi contentissimi e molto curiosi di vedermi in un contesto così. Il consiglio è stato di essere me stessa, di mettercela tutta e divertirmi. È un’esperienza che ti capita una volta nella vita". In un altro passaggio spiega: "A chi somiglio di più? Totalmente a mamma, dovendo fare un paragone tra lei e papà. Io sono più rompiscatole ma come lei, se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca. Papà è di meno parole".
Chanel Totti: gli spoiler su Pechino Express
La nuova edizione di Pechino Express andrà in onda su Sky a marzo e, ovviamente, non si sa nulla su quanto accaduto dall'altra parte del mondo. Gli spoiler però dicono che Chanel Totti si sarebbe comportata molto molto bene e che sarebbe addirittura arrivata alla fine. Verità o fake news? Bocche cucite da parte di tutti per non rovinare la sorpresa.