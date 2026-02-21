Chanel Totti senza filtri: “Sulla separazione dei miei genitori solo noi sappiamo. La gente straparla…”

"Non siamo né la prima né saremo l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Purtroppo succede e le cose davvero brutte sono altre". Chanel Totti si racconta. La figlia dell' ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, è nel cast della nuova edizione di Pechino Express. E in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato i delicati momenti passati durante la separazione dei genitori. "E' ovvio che essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina , essendo piccola. Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri. Ma aver affrontato questa situazione quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori".

Chanel Totti e la somiglianza con i genitori

Chanel Totti racconta la reazione dei genitori quando hanno appreso la notizia della partecipazione al programma tv (che secondo lei, per un po', sarà l'unico): "Erano entrambi contentissimi e molto curiosi di vedermi in un contesto così. Il consiglio è stato di essere me stessa, di mettercela tutta e divertirmi. È un’esperienza che ti capita una volta nella vita". In un altro passaggio spiega: "A chi somiglio di più? Totalmente a mamma, dovendo fare un paragone tra lei e papà. Io sono più rompiscatole ma come lei, se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca. Papà è di meno parole".

Chanel Totti: gli spoiler su Pechino Express

La nuova edizione di Pechino Express andrà in onda su Sky a marzo e, ovviamente, non si sa nulla su quanto accaduto dall'altra parte del mondo. Gli spoiler però dicono che Chanel Totti si sarebbe comportata molto molto bene e che sarebbe addirittura arrivata alla fine. Verità o fake news? Bocche cucite da parte di tutti per non rovinare la sorpresa.