La maledizione di Beverly Hills 90210 colpisce ancora: incidente per Tori Spelling e i figli

Momenti di apprensione per Tori Spelling , l'attrice nota in Italia per il ruolo di Donna nella serie tv cult Beverly Hills 90210 . La 52enne è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Temecula, in California, insieme a quattro dei suoi figli e ad altri tre ragazzi. Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Riverside, gli agenti sono intervenuti sul luogo dello scontro intorno alle 17:45 di giovedì 2 aprile, trovando due veicoli con evidenti danni da collisione. Stando alle prime ricostruzioni, l’auto guidata dall’attrice sarebbe stata colpita da un veicolo che procedeva ad alta velocità e avrebbe attraversato un incrocio con il semaforo rosso.

L'incidente di Tori Spelling, la Donna di Beverly Hills 90210

A bordo della vettura viaggiavano, oltre alla Spelling, quattro dei suoi figli e tre amici. Tutti gli occupanti sono stati inizialmente visitati sul posto dai soccorritori; successivamente, l’attrice e i sette minori sono stati trasportati in ospedale con tre ambulanze distinte. Le ferite riportate sarebbero di lieve e media entità: tagli, contusioni, lividi e alcuni casi di commozione cerebrale. Non risultano arresti in relazione all’incidente. Un video diffuso dai media statunitensi mostra la Spelling mentre parla con un agente sul luogo dello schianto. Nessun commento ufficiale è arrivato, al momento, dal suo entourage. Non è la prima volta che l’attrice si trova coinvolta in un episodio simile. Nel 2011, mentre accompagnava a scuola i figli maggiori, rimase vittima di un incidente dopo aver cercato di sottrarsi all’inseguimento di un paparazzo. In quell’occasione l’auto finì contro un muro. All’epoca, la stessa Spelling raccontò sui social la dinamica dell’accaduto, denunciando la pressione dei fotografi. “È molto scossa, ma lei e i bambini stanno bene”, riferì il suo portavoce, precisando che si sarebbe sottoposta a controlli medici. Anche allora, fortunatamente, le conseguenze furono limitate. Con il nuovo scontro torna in auge la maledizione di Beverly Hills 90210.

La maledizione di Beverly Hills 90210

Il cast della mitica serie anni Novanta sarebbe stato infatti maledetto dopo il grande successo del teen drama, che ha appassionato tutto il mondo. Una vecchia voce che gira da tempo nel mondo dello spettacolo e che diventa sempre più concreta tragedia dopo tragedia. Tutti gli attori di Beverly Hills 90210 hanno dovuto fare i conti con drammi e disgrazie dopo la fine delle serie tv, andata in onda dal 1990 al 2000 (in Italia è stata trasmessa dal 1992). La già citata Donna, al di là degli incidenti d'auto, ha avuto nel corso del tempo grossi problemi finanziari ed è stata ricoverata più volte in ospedale per esaurimento e stress. Jason Priestly, ovvero Brandon, ha lottato contro la dipendenza dall'alcol e ha avuto due gravi incidenti automobilistici. Jennie Garth, che interpretava Kelly Taylor, ha scoperto nei primi anni Duemila di avere un difetto della valvola cardiaca. Può condurre una vita normale ma deve tenere la situazione costantemente monitorata. Nel 2008 Gabrielle Carteris, Andrea in Beverly Hills 90210, ha subito danni al nervo facciale durante le riprese di un film: danni che le hanno lasciato il volto parzialmente paralizzato. Per sei mesi non è riuscita a parlare correttamente e per controllare gli spasmi è dovuta ricorrere a farmaci, agopuntura e fisioterapia. A gennaio 2024 Ian Ziering, alias Steve, è stato coinvolto in una rissa con dei motociclisti che avevano sorpassato "in modo aggressivo" il suo SUV Mercedes da 100mila dollari. L'attore è stato aggredito e picchiato ferocemente. Senza dimenticare le tragiche morti di Shannen Doherty, Brenda, e Luke Perry, Dylan.