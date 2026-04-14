Francesco Chiofalo a Belve: "Mi candido a sindaco di Roma"  

L'intervista di Francesco Chiofalo a Belve

Nel corso dell’intervista a Belve, Francesco Chiofalo si è confermato fedele al personaggio costruito negli anni, alternando provocazione, ironia e momenti di maggiore introspezione. Incitato da Francesca Fagnani sul numero delle relazioni sentimentali, l’ex protagonista di Temptation Island ha risposto con toni volutamente iperbolici. “Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: famo trecentocinquanta”, ha osservato la conduttrice. Pronta la replica: “Mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle… diciamo che sono esuberante da quel punto di vista!”. E, incalzato sul rapporto con le ex, ha aggiunto: “So’ convinto che se faccio un gesto me le ripiglio!”. Tra le sue ex più note Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci.

Francesco Chiofalo e la chirurgia estetica

Accanto alla dimensione più spettacolare, l’intervista ha lasciato spazio anche a riflessioni personali, in particolare sul rapporto con l’immagine e sulla chirurgia estetica. Chiofalo ha ammesso di essersi sottoposto a numerosi interventi, “tanti che ho perso il conto”, citando modifiche a orecchie, naso, zigomi e denti. Alla domanda della conduttrice - “Lei non ha mai avuto paura il giorno dopo di non riconoscersi?” - il 36enne ha risposto con disarmante sincerità: “Ma magari non mi riconoscevo”. Un percorso che, nelle sue parole, nasceva dall’aspirazione a un ideale estetico preciso: “L’occhio azzurro fa principe azzurro! Puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato”.

Francesco Chiofalo vuole entrare in politica

Nel finale, il confronto ha assunto toni ancora più inattesi con la dichiarazione della volontà di candidarsi a sindaco di Roma. Un annuncio accolto con ironia dalla Fagnani, ma accompagnato da alcune proposte per la città, a conferma di un atteggiamento che mescola provocazione e ambizione. Non sono mancati, infine, passaggi più intensi, in cui Chiofalo ha ricordato episodi di bullismo vissuti in gioventù e la paura legata alla scoperta di un tumore al cervello, contribuendo a delineare un ritratto più articolato e meno stereotipato della sua figura pubblica.