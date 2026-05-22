Vanessa Trump annuncia di avere un tumore mentre Tiger Woods è in difficoltà

Vanessa Trump , attuale compagna di Tiger Woods , ha scelto i social per condividere una notizia che ha scosso tutti. L’ex moglie di Donald Trump Jr. , e dunque ex nuora dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno , spiegando di aver già iniziato il percorso medico necessario per affrontare la malattia. Un annuncio affidato a un messaggio pubblicato su Instagram, dove la 48enne ha chiesto rispetto e discrezione mentre si prepara alle cure. "Mi è stato recentemente diagnosticato un cancro al seno", ha scritto. "Sto lavorando a stretto contatto con la mia équipe medica per definire il miglior piano di trattamento". Vanessa ha inoltre raccontato di essersi già sottoposta a un intervento nei giorni precedenti, ringraziando i medici che la stanno seguendo. Nel messaggio, però, non manca un tono di speranza. "Rimango concentrata e fiduciosa, circondata dall’amore della mia famiglia, dei miei figli e delle persone a me più care", ha aggiunto. Parole che hanno immediatamente generato una lunga catena di messaggi di sostegno da parte di amici, follower e membri della famiglia Trump . Tra i primi a intervenire pubblicamente c’è stata Ivanka Trump, che ha commentato il post con parole affettuose: "Prego per la tua forza e per una pronta guarigione". Anche la figlia Kai Trump ha voluto dedicarle un messaggio carico di emozione, definendola "la persona più forte che conosca".

La relazione con Tiger Woods

L’annuncio di Vanessa Trump arriva in un momento particolarmente delicato anche sul piano sentimentale. Da alcuni mesi, infatti, l’ex modella ha ufficializzato la relazione con Tiger Woods, leggenda del golf mondiale reduce da una lunga serie di problemi personali e fisici. La coppia ha confermato la relazione nel 2025. Secondo fonti vicine ai due, il rapporto si sarebbe consolidato nel tempo anche grazie alla vicinanza geografica: entrambi possiedono una casa a Jupiter, in Florida. Ma il nome di Woods continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Il campione statunitense, oggi cinquantenne, è tornato negli Stati Uniti dopo un periodo trascorso in una clinica di riabilitazione in Svizzera, iniziato in seguito al nuovo incidente automobilistico che lo ha coinvolto e alle successive vicende giudiziarie. Negli ultimi anni, Woods ha dovuto convivere con numerosi problemi fisici, interventi chirurgici e polemiche fuori dal campo. Nonostante tutto Tiger Woods sta facendo il possibile per supportare Vanessa: "È orgoglioso di quanto sia rimasta positiva e di come stia affrontando tutto finora. È stata così forte e lui crede davvero che andrà tutto bene. Sta solo cercando di sostenerla in ogni modo possibile in questo momento", ha assicurato una fonte a Page Six.

Una nuova battaglia lontano dai riflettori

Dopo il divorzio da Donald Trump Jr., avvenuto nel 2018 dopo tredici anni di matrimonio, Vanessa Trump ha progressivamente scelto un profilo pubblico più riservato. Insieme all’ex marito ha cinque figli: Kai, Donald III, Tristan, Spencer e Chloe. Solo pochi giorni fa era apparsa sorridente durante i festeggiamenti per il diploma della primogenita, appassionata di golf. Ora, però, l’attenzione si concentra inevitabilmente sulla battaglia contro il cancro. Per Vanessa si apre adesso una fase fatta di cure, prudenza e sostegno familiare. Una prova personale affrontata sotto gli occhi dell’opinione pubblica, ma con la volontà dichiarata di proteggere la propria privacy mentre inizia il percorso verso la guarigione.