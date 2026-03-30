A Tiger Woods è stato vietato di accompagnare in auto i nipoti di Trump

All’indomani dell’ultimo incidente automobilistico che ha coinvolto Tiger Woods, Donald Trump ha espresso parole di solidarietà nei confronti di un amico di lunga data. Ma dietro le quinte il presidente avrebbe imposto una regola precisa che riguarda la sicurezza della propria famiglia. Secondo fonti citate dalla newsletter del giornalista Rob Shuter, Trump avrebbe stabilito che i suoi nipoti non dovranno mai viaggiare su un’auto guidata da Woods . Una posizione definita senza margini di ambiguità: "Un secco no", secondo quanto riferito da un insider. La decisione maturerebbe su timori di lunga data legati alla sicurezza e ai precedenti problemi dell’ex campione, in particolare quelli connessi all’uso di sostanze. "Non vuole che Tiger Woods si metta al volante con i suoi nipoti. Impossibile", ha dichiarato la fonte, sottolineando una linea che separa nettamente affetto personale e tutela familiare.

Cosa c'entra Tiger Woods con i nipoti di Trump

Il legame tra Tiger Woods e la famiglia Trump è presto detto: lo sportivo frequenta da circa un anno Vanessa Trump, l'ex moglie di Donald Trump Junior, figlio del presidente statunitense e della defunta Ivana Trump. La coppia ha avuto cinque figli: Kai Madison, nata nel 2007, Donald Trump III (2009), Tristan Milos (2011), Spencer Frederik (2012) e Chloe Sophia (2014). Il divorzio è arrivato nel 2018 ma hanno mantenuto un buon rapporto tanto che tutta la famiglia è stata ben felice del legame di Vanessa con Tiger. Secondo un elemento aggiunto dal New York Post già prima dell'ultimo incidente era stato probito a Woods di trasportare con lui in macchina gli eredi Trump. Gli agenti incaricati della sicurezza "non permetterebbero comunque a Tiger Woods di accompagnare i bambini in auto", indipendentemente dalle vicende giudiziarie più recenti. "Ci sarebbe motivo di preoccupazione se i figli non fossero sotto la protezione dei Servizi Segreti", ha aggiunto la gola profonda, sottolineando come la famiglia consideri rassicurante l’affidamento degli spostamenti a personale addestrato. I familiari più stretti del presidente beneficiano infatti di una tutela continua, 24 ore su 24, destinata a proseguire fino al termine del mandato presidenziale nel 2029.

L'ultimo incidente di Tiger Woods

L’ultimo incidente di Tiger Woods si è verificato il 27 marzo a Jupiter, dove il veicolo del golfista avrebbe urtato un altro mezzo prima di ribaltarsi. Nessuna conseguenza grave per i conducenti, ma le autorità hanno ipotizzato un possibile stato alterato al momento dell’incidente. Il test alcolemico ha dato esito negativo (0,00), ma Woods si è rifiutato di fornire un campione di urina, circostanza che l'ha portato all'arresto per poi essere rilasciato su cauzione. Non si tratta di un caso isolato. Già nel 2017 Woods era stato arrestato in circostanze simili, salvo poi intraprendere un percorso di riabilitazione legato all’uso di farmaci prescritti. A ciò si aggiunge il grave incidente del 2021 in California, che gli causò lesioni importanti e una lunga fase di recupero. Interpellato dai giornalisti, Trump ha mantenuto un tono equilibrato: "Mi dispiace moltissimo. Sta attraversando un momento difficile. È un mio carissimo amico, una persona straordinaria". Parole di vicinanza che, però, non cancellano la prudenza adottata in ambito privato.