Regina Elisabetta, l'ultima Queen

Questa volta non ce l’ha fatta proprio a salvarla. Non è necessariamente la prova della non esistenza di Dio, ma è stata certamente la prova, definitiva, per capire quanto grande e quanto amata fosse Elisabetta II, sovrana del Regno Unito , regina, madre e donna, la più iconica degli ultimi due secoli.

La regina Elisabetta II è morta: aveva 96 anni

Si è spenta a 96 anni in una stanza del castello scozzese di Balmoral, dove da mesi trascorreva le vacanze estive alle prese con una salute sempre più labile, alla presenza dei quattro figli e dei nipoti, incluso il “ribelle” Harry, accorso con Meghan al capezzale della nonna, che non ha mai smesso di amare. Balmoral. Lo stesso castello dove Elisabetta fu evacuata poco più che bambina, più di ottanta anni prima, e dove visse insieme alla sorella minore Margaret nei cinque anni del conflitto mondiale. Balmoral. Il castello, la stanza, dove stava, quando la raggiunse, nel ’97, la notizia della morte di Diana a Parigi. L’evento che, forse, l’ha fatta più vacillare nell’improbo compito di tenere insieme l’austerità dei doveri di regina alle mozioni del cuore di donna, consapevole di una nazione che pretendeva compassione per la povera Diana. Balmoral. La sua ultima volta in pubblico. Le dimissioni di Boris Johnson e il conferimento dell’incarico a Liz Truss, l’ultima dei quindici primi ministri della sua storia di regina. Cerimonia per la prima volta officiata in Scozia e non a Buckingham Palace. Ennesima conferma di una luce leggendaria che da lì a poco non sarebbe stata più vivente. “Assoluto riposo”, la prescrizione dei medici. E assoluto riposo ora sarà.

Il suo ultimo bagno di folla. L’ultima volta che si è affacciata dal balcone reale di Buckingham Palace per il Giubileo di platino, il 70mo anniversario della sua ascesa al trono, 6 febbraio 1952. Accolta da un’ovazione, vestita d’azzurro, il suo colore preferito, lo stesso abito del suo ritratto ufficiale. Uscita claudicante, appoggiandosi a un bastone come accadeva negli ultimi tempi, ma la voce ferma. Poche parole e l’inno nazionale. Per al prima volta senza avere al fianco l’inseparabile principe consorte Filippo, scomparso quasi centenario l’anno prima.

Morte Elisabetta II: come cambiano i titoli reali

Il saluto alla folla festante preceduto da un siparietto, il principino Louis di Cambridge, 4 anni, terzo figlio di William e Kate, che anticipa la bisnonna facendo capolino, sventolando la mano. Era una festa, ma anche un presagio. Le precarie condizioni di salute impedirono alla regina di partecipare alla parata e alle successive celebrazioni private nella cattedrale di St. Paul. Non le impedì di inviare un messaggio alla sua gente. Il suo ultimo. «Sono profondamente commossa per il fatto che così tante persone siano scese in strada per celebrare il mio giubileo di platino». Era il 5 giugno. La regina non ha mai rinunciato a parlare al suo popolo. E ogni volta sapeva come fare.

Dal 2 al 5 giugno, milioni di londinesi si sono riversati per le strade fino a Trafalgar Square per celebrare la monarca più longeva della storia della Gran Bretagna, superando la trisavola, la regina Vittoria. Non comparirà più da quel balcone, ma la sua assenza moltiplicherà la sua presenza e la sua memoria. Un volto che appare ovunque, nei francobolli, monete e banconote del Regno Unito, i suoi simboli, la corona di perle, diamanti, e rubini. Gli svantaggi della corona. Ci scherzava su. Così pesante, un chilo e tre etti, che «il collo si spezzerebbe a piegarsi con quel peso in testa». La stessa corona che portava il padre, re Giorgio VI, che «per fortuna aveva una testa simile alla mia».

Sarà un rapporto sempre più stretto con i suoi 150 milioni di sudditi sparsi in tutto il mondo, mai così orgogliosi di essere sudditi. Sempre autorevole e familiare, mai confondibile nei suoi abiti pastello, cappelli abbinati alla borsetta e agli ombrelli. Una donna incredibilmente forte, con un suo spiccatissimo senso dell’umorismo e un’empatia sempre viva con i suoi sudditi. La sovrana più amata che mai nell’Inghilterra turbata del post Brexit e del post Covid.