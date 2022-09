Morte Elisabetta II, come cambiano i titoli reali: i figli di Harry e Meghan finalmente principi

La morte della regina Elisabetta II avrà, tra le tante, come conseguenza diretta anche una serie di variazioni ai titoli dei reali senior , compresi William e Kate , Harry e Meghan . Come sottolinea la stampa inglese, ora il figlio del duca e della duchessa di Sussex, Archie Mountbatten-Windsor , è ora tecnicamente un principe in seguito alla morte della sovrana. Anche sua sorella minore, Lilibet 'Lili' Mountbatten-Windsor , ha diritto a diventare una principessa. Le regole furono stabilite da re Giorgio V nel 1917. Archie e Lili - in quanto figli di un figlio di un sovrano (il principe Carlo è diventato re dopo la morte della madre, assumendo il nome di Carlo III), ora se vogliono possono scegliere se assumere o meno il titolo reale che gli spetta.

I titoli reali per i Cambridge

Anche per i Cambridge ci sono dei cambiamenti in vista, poiché il principe William, primogenito del principe Carlo, ha ereditato il titolo di duca di Cornovaglia. William e Kate ora sono diventati il Duca e la Duchessa di Cornovaglia e Cambridge. A questo potrebbe aggiungersi per William il titolo di Principe di Galles, che fu concesso a suo padre dalla regina nel 1958. Di conseguenza Kate diveneterà la principessa del Galles, così come avvenne per lady Diana. I figli di William e Kate sono diventati il ??principe George di Cornovaglia e Cambridge, la principessa Charlotte di Cornovaglia e Cambridge e il principe Louis di Cornovaglia e Cambridge. Aggiungeranno 'del Galles' quando il padre assumerà il nuovo titolo.