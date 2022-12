Accordo Johnny Depp e Amber Heard: l'attrice darà all'ex un milione di dollari

Amber Heard ha annunciato su Instagram di aver raggiunto un accordo con l'ex marito Johnny Depp nella causa per diffamazione intentata contro di lei. "Per me è importante - ha scritto l'attrice - sottolineare che non ho mai scelto questo. Ho difeso la mia verità e per farlo la mia vita, così come la conoscevo, è stata distrutta. Dai social ho avuto la conferma dei modi in cui le donne sono vittime per la seconda volta quando provano a denunciare. Ora ho finalmente l'opportunità di lasciarmi questo alle spalle, ma il mio atto non è una concessione". Secondo 'Deadline', Amber Heard risarcirà l'ex marito solo con un milione di dollari (contro gli 8 dovuti) che lui donerà in beneficenza. Johnny Depp si è detto "soddisfatto" dell'esito della vicenda e i suoi legali hanno spiegato che il suo obiettivo erano non tanto i soldi, quanto "di portare in superficie la verità. La decisione unanime della giuria e il successivo verdetto in favore dell'attore restano in piedi".