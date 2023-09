Bufera a X Factor, Morgan e il feroce attacco ad Ambra: "Sei solo un'oca!"

MILANO - Scontro tra Morgan e Ambra Angiolini nel corso delle registrazioni della prima puntata della 17ª edizione di X Factor, talent show musicale in onda su Sky. I due membri della giuria, secondo quanto rivelato da Mow, si erano già accapigliati in passato, tanto da costringere più volte la regia all'interruzione delle riprese. Ambra, a un certo punto, si sarebbe scocciata dei protagonismi del collega facendogli notare: "Questo è X Factor, non il tuo show! I protagonisti sono loro, i concorrenti, mica te!". Qui Morgan, a quanto è stato riportato, sarebbe esploso di rabbia.

Morgan lascia il tavolo della giuria per due ore

"Senti, ma tu non sai cantare, non sai suonare, cosa vuoi? Sei solo un'oca!", avrebbe tuonato Morgan contro Angiolini. Mow fa sapere che l'ex bambina prodigio di 'Non è la Rai' avrebbe risposto con classe per sedare sul nascere la rissa. Purtroppo, però, Castoldi "ormai era partito". Morgan avrebbe a mollato il tavolo della giuria "per sbollire" per poi tornare, decisamente più sereno, dopo ben due ore.