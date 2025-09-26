Mattia Furlani sbarca a Verissimo, tutti gli ospiti del 27 e 28 settembre

A Verissimo si torna a parlare di sport. Nel weekend in arrivo Silvia Toffanin celebrerà gli ultimi traguardi dell'atletica italiana e in particolare intervisterà Mattia Furlani . Per il fuoriclasse azzurro si tratta della sua prima volta nel programma di Mediaset, seguito ogni sabato e domenica da oltre due milioni di spettatori. Furlani si racconterà alla Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 domenica 28 settembre . Emozioni, obiettivi e ricordi del passato saranno al centro dell'intensa chiacchierata.

Ospiti Verissimo sabato 27 settembre 2025

A Verissimo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori, proprio da sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5, della nuova edizione di Tú sí que vales. Saranno a Verissimo per parlare delle loro recenti nozze, celebrate dopo 28 anni d’amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli. Tra carriera e vita privata, intervista ritratto per una grande annunciatrice televisiva: Maria Giovanna Elmi. E ancora, sarà ospite Ascanio Pacelli, che dal 29 settembre farà parte di un panel composto da tre ex gieffini storici, scelti per commentare quanto accadrà nella nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Infine, spazio alla gioia di Mercedesz Henger, incinta per la prima volta, e alla nuova fase di vita di Raimondo Todaro.

Ospiti Verissimo domenica 28 settembre 2025

L’appuntamento domenicale si aprirà con il ritorno in studio di Katia Ricciarelli, dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa di Pippo Baudo, rilasciate proprio a Verissimo qualche settimana fa. Inoltre, le emozioni del già citato Mattia Furlani, che con l’oro nel salto in lungo, vinto agli ultimi Mondiali di Tokyo, è già entrato nella storia dell’atletica italiana. In studio una delle coppie più seguite e discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, quella formata da Sonia e Alessio. E poi Iva Zanicchi e Floriana Secondi. Infine, la tragica vicenda di Lavinia Limido, sfregiata dall’ex marito durante un’aggressione culminata con l’uccisione del padre della donna, che era intervenuto per difenderla.

Dove, quando e come seguire Verissimo in tv e in streaming

L'appuntamento con Verissimo è come sempre su Canale 5: sabato 27 settembre alle ore 16.30 mentre domenica 28 settembre alle 16. In streaming è possibile seguire le interviste di Silvia Toffanin su Mediaset Infinity.