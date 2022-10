Pagelle Gf Vip: Nikita emoziona (voto 10), Bruganelli stupisce (9), Ginevra flop (2)

Tanti e diversi gli argomenti toccati da Alfonso Signorini nel corso dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip. Molti hanno lasciato il segno mentre altri hanno letteralmente stufato.

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese: che noia! Voto 2 Nonostante la squalifica la sorella di Elettra continua ad ottenere spazi all'interno del reality show. All'ex gieffina è stata data l'opportunità di scambiare due chiacchiere con l'ex compagno di Belen, con il quale è nato un feeling speciale nella Casa più spiata d'Italia. Un siparietto che ha offuscato le altre dinamiche del gioco annoiando il pubblico. Sui social network le critiche si sono sprecate: l'ereditiera è accusata di falsità visto che fuori ha già un fidanzato (con il quale però, casualità, starebbe ora vivendo un momento di crisi). Non convince neppure Spinalbese, definito da qualcuno narcisista, che nelle ultime settimane si è avvicinato molto a Sofia Giaele De Donà.

Giulia Salemi: bella, solare e spigliata, voto 9 La giovane conduttrice italo-persiana continua a fare da tramite tra il web e la tv. I suoi interventi sono sempre diretti e precisi, mai sopra le righe. E, cosa più importante, la Salemi rispetta costantemente il sentiment del pubblico social, che spera un giorno di vederla in qualità di opinionista del reality show. Le trattative sarebbero già in corso: Giulietta potrebbe prendere il posto di Sonia Bruganelli o Orietta Berti nella prossima edizione del Gf Vip.

Sonia Bruganelli: sempre schietta e onesta, voto 9 La moglie di Paolo Bonolis si sta rivelando l'opinionista più idonea al Grande Fratello Vip. Puntuale, schietta e in grado di fare ammenda quando serve. In molti si sono complimentati con Sonia per la sua lealtà: la produttrice ha chiesto pubblicamente scusa a Daniele Dal Moro per averlo invitato, la puntata prencedente, a lasciare il programma. La Bruganelli, come tanti altri telespettatori, non conosceva il doloroso passato del gieffino, fatto di droghe, solitudine e attacchi di panico.

Nikita Pelizon: una storia toccante, voto 10 Alfonso Signorini ha raccontato la vicenda, travagliata, di Nikita Pelizon. Nata in una famiglia di Testimoni di Geova è stata ripudiata dai suoi genitori perché non voleva sposare un ragazzo della stessa religione. Una storia di grande sofferenza, che ha evidenziato il coraggio e la forza della Pelizon, che dopo aver pensato al suicidio è riuscita a trovare il coraggio per costruirsi la vita che ha sempre sognato. "Vogliamo sentire più storie come quelle di Nikita. Sentire messaggi di libertà e speranza. A noi delle finte ship tra personaggi palesemente esaltati dal conduttore, opinionisti e autori non interessa nulla", ha scritto una spettatrice su Twitter.