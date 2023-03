Antonino Spinalbese: "Ecco cosa ho detto a Belen dopo il Gf Vip"

Perché Antonino e Belen si sono lasciati

"Cosa non ha funzionato con Belen? Forse la troppa velocità. Eravamo destinati a stare insieme in quel momento; quindi, rifarei tutto altre dieci, milioni di volte. Avevamo un rapporto stupendo, ma in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Lei aveva già fatto tutto per essere soddisfatta della sua vita, io no”, ha rivelato Antonino Spinalbese a Verissimo. L'ex gieffino è più giovane della soubrette argentina di ben dieci anni: “Per amore si fa tanto, forse quando il mio malessere fisico ha determinato i miei umori purtroppo si è rotto il nostro legame”.