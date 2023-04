"Grande Fratello Vip chiude, a settembre cambia tutto: l'ultima scelta di Pier Silvio"

Clamorose novità al Grande Fratello Vip . Stando a quanto riporta Dagospia il reality show tornerà su Canale 5 a settembre ma senza personaggi famosi. "A Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini , ma con una novità importante: un ritorno al passato - si legge sul portale - A settembre 2023 nella Casa più spiata d'Italia entreranno concorrenti nip , con l'addio ai Vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie b". Ma non sarebbe finita qui perché Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso un'altra importante decisione...

A settembre cambia tutto al Gf: le novità

Nella prossima stagione televisiva il Grande Fratello non dovrebbe durare più di tre, quattro mesi, come accadeva in passato: "Ritorno alle origini, almeno nelle intenzioni, anche per la durata che dovrebbe essere limitata a tre o massimo quattro mesi, con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale". Top secret i nomi degli opinionisti: si valuta una riconferma di Sonia Bruganelli ed Orietta Berti ma anche l'ingresso di volti nuovi come le ex gieffine Soleil Sorge e Giulia Salemi.