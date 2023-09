Clamoroso Gf, spunta l'incredibile clausola anti trash: c'entra un pantaloncino

Grande Fratello 2023 anti-trash. Dopo le polemiche dello scorso anno , tra bestemmie e comportamenti volgari, la produzione ha deciso di introdurre nella nuova edizione delle regole ferree per garantire uno spettacolo "pulito". Tra queste la clausola relativa all'uso dell'abbigliamento sportivo fornito da uno degli sponsor del reality show. Nelle ultime ore, infatti, la produzione ha redarguito i ragazzi riguardo all'utilizzo del materiale utilizzato per allenarsi.

Grande Fratello 2023 e la clausola sull'abbigliamento sportivo

La voce del Grande Fratello ha annunciato: "La notizia è che se avete costumi dello sponsor addosso, cose dello sponsor, o vi allenate o fate il bagno. Non potete stare sdraiati". In pratica la clausola (che potrebbe essere stata richiesta direttamente dallo sponsor) vieta agli inquilini di rimanere in costume o in abbigliamento sportivo al di fuori dei contesti di allenamento. Una vera e propria novità: basti pensare che lo scorso anno Antonino Spinalbese, l'ex compagno di Belen Rodriguez, passava giornate intere in tenuta sportiva.