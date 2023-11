Alex Schwazer resta al Grande Fratello: "Finché non abbiamo chiara la situazione"

Alex Schwazer ha deciso che non lascerà per il momento il Grande Fratello nonostante la decisione della Wada di non ridurgli la squalifica per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il marciatore si è detto ancora molto deluso per questa svolta ma ha intenzione di restare nella Casa più spiata d'Italia "finché non abbiamo chiara la situazione". Lo sportivo non esclude di ricorrere in appello, "che deve essere fatto entro il 6 dicembre".