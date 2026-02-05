Grande Fratello, svelati i 5 Vip pronti ad entrare nel reality show

Prende forma il cast della prossima edizione del Grande Fratello , che segnerà un passaggio delicato anche sul piano personale e professionale per Ilary Blasi . Nella seconda metà di marzo, infatti, la conduttrice sarà chiamata a dividersi tra l’udienza di divorzio da Francesco Totti, fissata per il 21 marzo, e il ritorno nel programma di Canale 5 dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini.

I Vip che andranno al Grande Fratello 2026

Secondo quanto anticipato da Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi, tra i volti noti pronti a varcare la porta rossa del GF figurerebbero Raimondo Todaro, ballerino ed ex maestro di Ballando con le Stelle, l’ex portiere della Nazionale Walter Zenga, la comica e attrice Francesca Manzini (figlia dello storico team manager della Lazio) e Ilona Staller, più conosciuta come Cicciolina. A questi, secondo Bubino Blog, potrebbe aggiungersi anche Antonella Elia. La presenza di Cicciolina, in particolare, riporterebbe alla luce un rapporto mai semplice con il reality. Nel 2018, in un’intervista a Oggi, Staller aveva criticato apertamente gli autori del programma, lamentando di essere stata esclusa a favore di personaggi meno noti. Poco dopo, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, aveva raccontato di aver chiesto direttamente a Ilary Blasi di fare il suo nome per il programma, ricevendo inizialmente rassicurazioni, salvo poi veder sfumare tutto. Nel 2019, però, la stessa Staller aveva confermato di essere stata contattata dalla produzione per una possibile partecipazione, anche se la trattativa non era andata a buon fine. A quanto risulta, Cicciolina sarebbe dovuta entrare nel cast del Grande Fratello Vip 4, poi vinto da Paola Di Benedetto, ma l’accordo non si concretizzò.

Ilary Blasi chiama Gianni Sperti e Tina Cipollari al GF

Top secret anche sul fronte opinionisti. Qualcuno aveva sussurrato il nome di Selvaggia Lucarelli ma pare che negli ultimi giorni Ilary Blasi abbia chiesto alla produzione un coinvolgimento di Gianni Sperti e Tina Cipollari, storici volti di Uomini e Donne. Una proposta che avrebbe già ricevuto l'approvazione di Maria De Filippi.