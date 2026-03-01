Domenica In Sanremo, Ditonellapiaga scoppia a piangere. E Fulminacci canta con una banana  

Come da tradizione Domenica In trasloca a Sanremo nella settimana del Festival. Tra i primi cantanti ospiti di Mara Venier Ditonellapiaga e Fulminacci . La prima - terza classificata dietro Sayf e Sal Da Vinci - non è riuscita a trattenere le lacrime mentre il collega romano ha cantato in playblack con una banana.

Ditonellapiaga piange a Domenica In Speciale Sanremo

"Non pensavo nemmeno di essere presa al Festival, figuriamoci arrivare sul podio", ha detto Ditonellapiaga a Domenica In. "È stato un Sanremo perfetto, all'insegna del 3: terzo posto, ho vinto la serata cover e ho visto il premio come miglior arraggiamento", ha spiegato. Trattenendo a stento le lacrime ha aggiunto: "Sono felice perché l'originalità è stata premiata: sono contenta sia salito sul podio, perché spesso i brani pop dance vengono scartati. Questa volta no". Ditonellapiaga ha ricordato poi la vittoria nella serata delle cover in duetto con Tonypitony sulle note di The Lady is a Tramp: "Il mio Sanremo è stato all'insegna dell'irrilevanza, volevo essere un po' la quota pazza e lui era la persona perfetta. Tony è un grandissimo cantante e performer, ci siamo impegnati tantissimo, ed è stato premiato".

Perché Fulminacci ha cantato con una banana a Domenica In

Come sempre le esibizioni dei cantanti di Sanremo a Domenica In sono in playback. Se nel 2025 Rose Villain ha finto di cantare con il microfono al contrario, quest'anno Fulminacci ha 'cantato' direttamente con una banana. La scelta non è casuale: una banana è la copertina del singolo Stupida Sfortuna in gara al Festival.